Sin despeinarse, Nacional venció 2-0 a Once Caldas en el Atanasio

Atlético Nacional venció 2-0 a Once Caldas por la fecha 16 en la Liga II-2021. Con goles de Jefferson Duque y Andrés Andrade, los verdolagas sumaron su victoria número 12 en el campeonato, además de ser líderes en el todos contra todos con 39 puntos, son primeros en la reclasificación con un punto más sobre Millonarios.



Al minuto 2, Atlético Nacional tuvo el primero tras un centro desde el sector derecho de Yerson Candelo y de cabeza, Jefferson Duque exigió al arquero paraguayo Gerardo Ortiz, en el rebote, Yeison Guzmán lo intentó, pero la pelota la rechazó un defensor del equipo visitante.



Once Caldas respondió al minuto 8, con una llegada por derecha de Jesús Murillo, quien ingresó al área y disparó con potencia, pero su remate se fue por un lado del arco.

Promediando la etapa inicial, el partido se concentró en el mediocampo. Nacional buscaba penetrar las líneas defensivas de Once Caldas. Al minuto 25, Jefferson Duque con golpe de cabeza desde el sector derecho del arco y sin querer, la pelota hizo un efecto para entrar al fondo de la red, abriendo el marcador para el local.



El antioqueño suma nueve goles en la presente Liga, 24 este año y 82 con la camiseta verdolaga, quedando sexto en la tabla histórica superando a Hugo Horacio Lóndero y quedando a tres del argentino Oswaldo Marcial Palavecino, quien está en el quinto lugar.



Al minuto 36 y tras un contraataque, Nacional tuvo cerca el segundo gol. Dorlan Pabón recuperó una pelota desde el fondo, le filtró un pase a Jefferson Duque, quien sirvió la pelota desde el sector izquierdo al centro del área, pero el remate de Andrés Andrade se fue desviado.



Sobre el minuto 39, Emmanuel Olivera cometió falta en el centro del campo y fue amonestado. Derivando en su quinta tarjeta por Liga y por tanto, no podrá estar en el próximo partido contra Jaguares, en Montería. Al minuto 41, Once Caldas hizo su primer cambio, ingresando Ménder García en lugar de Dannovi Quiñones.



A los 45, una jugada de peligro de Nacional por poco termina en el segundo gol para el conjunto local. Desde la zona izquierda, Dorlan Pabón filtró un pase y Andrés Andrade llegando en velocidad, no logró conectar de lleno la pelota, pasando ligeramente desviada del arco custodiado por Ortiz.

En la etapa complementaria, ingresó por Atlético Nacional Felipe Aguilar en lugar de Emmanuel Olivera, mientras que en Once Caldas se fue Jefferson Cuero e ingresó Harrison Otálvaro. El partido le costó arrancar en la dinámica que habían mostrado en el primer tiempo, hasta el minuto 7, cuando un desborde de Juan David Pérez por izquierda por poco termina en el empate para la visita.



Sobre el minuto 15, hubo doble sustitución en Nacional, se fueron Sebastián Gómez y Yeison Guzmán, para que ingresarán Nelson Palacio y Alex Castro. Tres minutos más tarde, Alex Castro desde la banda izquierda, luego Jefferson Duque y Bryan Rovira tuvieron una opción cada uno de aumentar la ventaja, pero falló la puntería en la puntada final.



Tanto fue la insistencia hasta que llegó el segundo gol para Nacional a través de Andrés Andrade, quien con pierna zurda y en el borde del área al minuto 23, mandó la pelota al ángulo superior izquierdo del arco sur. Liquidando un partido que salvo un par de jugadas, lo había controlado el local de principio a fin.



Luego del gol, Once Caldas realizó un nuevo cambio, ingresando Sebastián Guzmán en lugar de Nicolás Palacios, en Nacional se fue Jefferson Duque en medio de una ovación por parte de los 15.555 espectadores que asistieron en una noche fría al Atanasio, ingresando Ruyery Blanco. Al minuto 30, la visita agotó sus momentos de cambios con una doble sustitución; salieron Marcelino Carreazo y Juan David Pérez, e ingresaron Félix Micolta y Adrián Estacio.



Sobre el minuto 39, Felipe Aguilar sufrió un golpe en su cabeza y el partido se paró por unos minutos, luego el jugador se recompuso y volvió a estar en cancha. En el minuto 43, Nacional agotó sus cambios con el ingreso de Tomás Ángel en lugar de Dorlan Pabón quien fue elogiado por el público.



Al final, Nacional consigue un triunfo más en el campeonato que lo pone como líder de la reclasificación, sigue invicto en el Atanasio y con mejoría en su juego que le permitirá hacer rotaciones pensando en los juegos que vienen en Liga y la final de Copa Colombia 2021 contra Deportivo Pereira. Once Caldas por momentos se metió en el partido y compitió, pero no le alcanzó para nivelar fuerzas.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Montería a Jaguares, mientras que Once Caldas recibe en Manizales a Patriotas de Boyacá.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8