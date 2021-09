Nacional sigue firme en lo más alto de la Liga: derrotó 1-3 a Alianza

Atlético Nacional venció 1-3 a Alianza Petrolera, en juego por la octava fecha en la Liga II-2021. Los verdolagas celebraron el regreso de Dorlan Pabón y su debut este semestre en partidos oficiales con un nuevo triunfo, el séptimo de manera consecutiva y el noveno sumando todas las competencias oficiales de esta segunda parte del año, igualando la marca institucional de 2013.



Los goles de los antioqueños fueron de Yeison Guzmán, el argentino Emmanuel Olivera y Dorlan Pabón, descontó por el local Andrés Morales.

Los primeros minutos fueron para Alianza Petrolera, un equipo que salió sin miedo a atacar a Nacional y a través de Bayron Garcés y Andrés Morales, estuvieron cerca de abrir el marcador. El conjunto ‘aurinegro’ iba con mucho ímpetu y sorprendía a los verdolagas, quienes les costaba mucho agruparse y salir jugando con elaboración.



Al minuto 13, Nacional reaccionó y mediante una recuperación en campo contrario, juego colectivo y finalización de Yeison Guzmán, el ex Envigado remató con dificultad y la pelota se fue por encima del arco custodiado por José Luis Chunga.



Ambos equipos presionaban y el juego se tornó de ida y vuelta, Nacional empleaba los centros de costado para aproximarse en el arco contrario, mientras que Alianza Petrolera aplicaba el juego por bandas y pases filtrados a su delantero Pablo Bueno.



Al minuto 43 y tras una recuperación de Geisson Perea por el sector izquierdo, una combinación con Alex Castro quien centró al área, para que el capitán Jefferson Duque pivoteara la pelota y encontrara a Yerson Candelo, quien con pierna derecha definiera con claridad para poner al frente en el marcador al equipo antioqueño.



Tras el gol, Alianza Petrolera salió a buscar el empate y por poco lo lograba de no ser por Aldair Quintana quien en una atajada con solvencia luego de un remate de Pablo Bueno, mandó el balón al tiro de esquina. Sellando la victoria parcial al término del primer tiempo.



En la etapa complementaria, Alianza salió sin complejos en busca del empate y de tanto insistir, al minuto 7 consiguió el empate por intermedio de Andrés Morales, quien con un potente remate de media distancia dejó quieto al arquero Aldair Quintana. El atacante petrolero aprovechó un desborde de Bayron Garcés y un pase de Pablo Bueno.



Sobre el minuto 15 ingresó Dorlan Pabón en lugar de Alex Castro. Tras nueve años, el atacante antioqueño regresaba al fútbol colombiano. Sin embargo, Petrolera se había llenado de confianza y al minuto 17, Yhorman Hurtado exigió al golero Quintana. Promediando el minuto 20, Alianza Petrolera realizó dos cambios al igual que Nacional, en el local salieron Andrés Morales y Cléider Alzate, e ingresaron Luis Angulo y Jhon Pérez, por los verdolagas, ingresaron Jonatan Álvez y Nelson Palacio en lugar de Jefferson Duque y Bryan Rovira. Al 25, Dorlan Pabón tuvo el segundo tras una gran jugada individual, pero la pelota salió desviada por el palo derecho.



Nacional no se achicó y al minuto 28, Emmanuel Olivera se puso al frente en el marcador, luego de un centro por el sector izquierdo de Álvez y en el segundo palo llegó el argentino para anotar con golpe de cabeza, su primer gol en el fútbol colombiano.



La visita seguía con mucha energía para ampliar la diferencia en el marcador en detrimento con el local que ya se le había acabado las fuerzas para mantener la presión de los antioqueños. Dorlan Pabón como lanzador y Álvez como definidor, sacaba figura a José Luis Chunga.



Quedó tiempo para un gol más y este fue del ‘hijo pródigo’ Dorlan Pabón, quien de tiro libre liquidó el juego con el 1-3 definitivo. Luego de nueve años en el fútbol internacional, ejecutó con



potencia el tiro libre por debajo de la barrera, mostrando porqué es un refuerzo en el equipo antioqueño.



En la próxima fecha, Alianza Petrolera visita en Bogotá a Santa Fe, mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio a La Equidad.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8