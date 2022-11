Víctor Aristizábal alertó a Nacional: 'lo más delicado es el otro año'

Atlético Nacional quedó eliminado de la Liga Betplay II-2022 en la última fecha y aunque tenía en sus manos la posibilidad de entrar a los Cuadrangulares Semifinales, el empate 1-1 con La Equidad sentenció su suerte. Un 'papelón' que no le perdonan sus hinchas y que los preocupa de cara al 2023.



Justamente, Víctor Hugo Aristizábal mostró su preocupación de cara a la Copa Libertadores que será el otro año, y que el equipo verdolaga como campeón del primer semestre asumirá con Paulo Autuori. En medio del programa ESPN F360 el exfutbolista se refirió a las contrataciones pensando en la Copa. No dio muchas esperanzas a la hinchada.

"Que Pedro Sarmiento no seguía porque querían un técnico para preparar la Libertadores. Listo, lo hicieron, y trajeron al profe Paulo Autuori dos meses antes de acabarse diciembre, para que comenzara a buscar su equipo. Él ya debe tomar conclusiones para ver qué se hace. La situación más delicada de todas es que para el otro año las contrataciones van a ser escasas por la parte económica", dijo Víctor Hugo.



Y agregó que "Nacional no va a tener las contrataciones que la gente está esperando", es decir "muy top, de las que habían antes, de esas no van a haber". Aristizábal precisó que el alto precio del dólar en Colombia afectará la llegada de refuerzos de jerarquía, así tal cual lo exigen hoy los hinchas.



"Con lo que hay y diría yo, con muchachos de los menores", se refirió a lo que tendría que hacer Autuori en caso de no conseguir los refuerzos suficientes, que puedan ser pagados por el club. "Si yo hablo como hincha quiero que el equipo tenga la mejor nómina, ahora, hay una realidad y es la de la economía del país, que está afectando a un equipo sólido como Nacional".