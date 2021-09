Nacional es líder con potencia y paciencia: así le ganó a Junior

Atlético Nacional sigue líder en el campeonato colombiano y tras llegar a la mitad de las fechas disputadas en la fase de todos contra todos, solamente ha dejado escapar dos puntos, los de la primera fecha frente a Envigado como visitante. Luego ha sido un monólogo para los antioqueños, donde sin brillar en algunos partidos y con una gran solvencia en otros, logran los resultados que los tienen con 28 puntos, muy cerca de asegurar su paso a los cuadrangulares semifinales. A continuación, las claves de esta victoria verdolaga sobre Junior, en Barranquilla.

Contundencia: El conjunto antioqueño no tuvo muchas llegadas claras sobre el arco de Sebastián Viera y logró marcar tres goles, con la banda derecha como elemento clave para estos tantos. Alex Castro fue determinante, al igual que Jonathan Marulanda en el desborde y en la definición de Jonatan Álvez quien se apuntó con un doblete.



Paciencia: Este equipo ha logrado la madurez para aguantar los resultados y analizar cómo equiparar fuerzas. Pese a estar en desventaja en el marcador, primera vez que le sucede en la Liga, los verdolagas no se desesperaron, fueron trabajando el partido y al final lograron el resultado que fueron a buscar a Barranquilla.



Jonatan Álvez respondió con goles a las críticas: El uruguayo anotó un doblete frente al equipo que lo trajo al fútbol colombiano. Se tomó una revancha personal, dejó de lado sus conflictos externos y con su trabajo, responde a lo que Nacional fue a buscarlo cuando estaba en Ecuador y quería que fuera una de sus armas ofensivas para este año.



Derribando mitos: Alejandro Restrepo, partido a partido, va derribando mitos y rachas negativas. En este semestre venció a Tolima, Deportivo Cali, eliminó a Santa Fe en la Copa Colombia y ahora superó a Junior en Barranquilla, algo que no sucedía desde 2015. Con trabajo, este equipo está retomando confianza y transformando su candidatura al título, como una realidad que se pueda obtener si siguen con esa seriedad.



Detalles por mejorar: Aunque mejoró el equipo su actuar en los segundos tiempos, en el primero no entraron tan concentrados y Junior aprovechó para ponerse al frente del marcador y generar varias ocasiones peligrosas. Mecanizar movimientos en defensa, se nota el bajón cuando no está un hombre como Geisson Perea en la zaga, buscar una mayor consistencia en la pelota quieta y probar un poco más la media distancia, como armas ofensivas.



