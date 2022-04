Nacional selló su clasificación venciendo 2-0 al América de Cali

Atlético Nacional venció 2-0 al América de Cali, en la fecha 15 de la Liga I-2022. Los verdolagas fueron precisos en su ataque, con goles de Danovis Banguero y Jefferson Duque, el conjunto verdolaga aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales y de paso, retomó el liderato de la tabla.



Bajo un ambiente de finales, Nacional salió a buscar el arco contrario, al minuto 4, los locales generaron dos oportunidades que pasaron muy cerca del pórtico escarlata, Joel Graterol sacando a mano cambiada un remate de Danovis Banguero y, tras un tiro de esquina, un remate de Andrés Andrade lo rechazó la zaga vallecaucana.



Sobre el minuto 12, Danovis Banguero abrió el marcador, tras una jugada colectiva que nació de un pase de Giovanni Moreno de taco sobre el medio campo para Dorlan Pabón, quien ingresó al área sobre el sector derecho del campo. El ex Monterrey filtró la pelota al corazón del área, Andrés Andrade tomó la pelota, pero de la entregó a Danovis, quien llegaba desde el sector izquierdo y con un remate cruzado, la pelota fue al ángulo inferior derecho.



Tras el gol, Nacional seguía atacando el campo contrario, especialmente por la zona derecha, la que más espacios dejaba su rival. Al minuto 20, Sebastián Gómez de media distancia, exigió al arquero Graterol.



Al minuto 22, una mano de un jugador de América, el VAR llama al árbitro Jhon Ospina, quien no tardó mucho tiempo en sancionar la falta. Al minuto 24, Jefferson Duque cambió el penal por el segundo gol de Nacional, con este tanto, el antioqueño llegó a 90 goles en 207 partidos con la camiseta verdolaga.



Pasaban los minutos y aunque América recuperó el control de la pelota, no era profundo en ataque. Nacional le daba trámite al juego, sin descuidar el ataque.



Al minuto 38 y tras un pase de Giovanni Moreno, la pelota le quedó a Dorlan Pabón por el sector derecho del campo, definiendo con tranquilidad a la salida de Graterol, anotando el tercer gol para los verdolagas. Sin embargo, el árbitro Ospina anuló la acción luego de ir al VAR. El gol no lo validaron por una falta en ataque de Giovanni Moreno, el cual fue amonestado.



En tiempo de descuento, Daniel Mantilla tuvo el tercero, tras una jugada colectiva. El remate del santandereana pasó cerca del pórtico visitante.



En la etapa complementaria, América de Cali realizó un cambio, ingresó Juan Camilo Portilla en lugar de Joider Micolta. A comparación del primer tiempo, el ritmo no era tan intenso, aunque Nacional le daba trámite al partido pese al dominio de balón de su rival.



Al minuto 12, Daniel Mantilla desde el sector izquierdo remató al arco, pero la pelota la logró controlar el arquero Graterol sin problemas. Al minuto 15 ingresó en la visita Luis Sánchez en lugar de Didier Pino. Al 20, Nacional se volvió a acercar al área rival con un remate de Giovanni Moreno, que pasó muy cerca.



Al minuto 27, Nacional hizo doble sustitución, se fueron Jefferson Duque y Andrés Andrade, e ingresaron Jarlan Barrera y Baldomero Perlaza. Sobre el minuto 35, América se acercó al arco contrario con un remate de Carlos Sierra, pero la pelota pasó desviado del pórtico de Kevin Mier.



Al minuto 40, Nacional realizó dos cambios más, ingresando Hayen Palacios y Ruyery Blanco, en lugar de Dorlan Pabón y Giovanni Moreno.



Al final, Nacional fue un equipo que aprovechó las opciones y supo manejar de una manera inteligente el partido contra un América que nunca llegó a competir.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Rionegro a Águilas Doradas, mientras que América de Cali recibe en el Pascual Guerrero al Deportivo Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8