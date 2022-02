Nacional se quedó con el duelo antioqueño: venció 1-2 a Envigado

Atlético Nacional venció 1-2 a Envigado Fútbol Club por la séptima fecha en la Liga I-2022. Los verdolagas sin brillar mucho, fueron eficientes y con goles de Giovanni Moreno y Jefferson Duque de penal, el conjunto antioqueño se aferró al segundo lugar de la tabla a un punto del líder Deportes Tolima. Por el naranja descontó Aldair Quintana en propia puerta.



Al minuto 6, una jugada individual de Yaser Asprilla derivó en un mano a mano que logró detener el arquero Aldair Quintana quien reaparecía en el arco verdolaga. Un minuto después contestó Nacional, pero Sebastián Gómez no logró rematar con comodidad y mandó la pelota por encima del arco local.



Nacional intentaba controlar la pelota, pero hacia recorridos muy extensos y Envigado aprovechaba para quitarle la posesión y atacar por el centro con Yaser Asprilla. Al minuto 15, un remate de Daniel Londoño desde el sector izquierdo pasó cerca del arco verde.



Sobre el minuto 18 un desborde de Dorlan Pabón desde el sector derecho para Jefferson Duque, pero el atacante de Nacional no logró definir con claridad. Al 21, Giovanni Moreno tuvo el primero con un tiro libre que pasó cerca del arquero Joan Parra.



Envigado vio cómo hacerle daño a Nacional a través de la media distancia y al minuto 28, un remate de media distancia de Diego Moreno lo controló Quintana, pero dejó el rebote que cazó Yeferson Rodallega quien remató al arco y sobre la línea Álvaro Angulo despejó la pelota, salvando a la visita.



Al 34, Yaser Asprilla nuevamente tuvo el primero, pero su remate de media distancia y a ras de suelo lo controló Aldair Quintana. En el tiro de esquina, Francisco Báez tuvo un encontrón con jugadores de Nacional y el árbitro Kéiner Jiménez decidió amonestarlo. Al minuto 40, Daniel Londoño tuvo otra aproximación para Envigado, pero su remate se fue por el lado derecho de la portería visitante.



Al minuto 44 de juego, llegó el gol para Nacional tras una incursión por el sector derecho de Jefferson Duque luego de aprovechar un pase en profundidad, se metió al área y luego de un centro, Giovanni Moreno apareció en el corazón del área para cabecear la pelota y mandarla al fondo de la red. Ese fue el primer gol de 'Gio' en su regreso al fútbol colombiano. Tanto 39 en 87 partidos con el equipo verdolaga, desde el 8 de mayo de 2010 no marcaba gol con la camiseta verde.



En la etapa complementaria, ingresó en Envigado Daniel Tegüé en lugar de Yeferson Rodallega. Los locales salieron con mucho ímpetu para atacar, mientras que a Nacional le costaba acomodarse en el terreno de juego.



Al minuto 5 y tras un tiro de esquina cobrado por Yaser Asprilla, Envigado empató el partido con Francisco Báez, rebotó la pelota en Aldair Quintana. Pero le habrían dado el tanto al zaguero paraguayo por darle dirección a la pelota, según lo informado por la voz del estadio. La demora en la celebración fue por la decisión que tomó el VAR en validar la jugada para el local. Sin embargo, el gol se lo dieron a Aldair Quintana en propia puerta.



Al minuto 15, Nacional empleó los primeros dos cambios en el partido. Ingresaron Jarlan Barrera y Daniel Mantilla en lugar de Yeison Guzmán y Giovanni Moreno. Un minuto después y luego de un tiro de esquina, hubo mano de Iván Rojas en el área de Envigado que el árbitro Kéiner Jiménez no dudó en sancionar el penal, al minuto 18, Jefferson Duque transformó la falta por el gol que los ponía nuevamente al frente del marcador.



El '9' llegó a 88 goles en 199 partidos con la camiseta verdolaga, quedando a 11 de alcanzar a Humberto 'Turrón' Álvarez y Gustavo Santa ubicados en el tercer lugar de máximos goleadores.



Envigado intentó reaccionar rápidamente a través de un tiro libre cobrado por Asprilla, pero la pelota se fue ligeramente desviada. Con el pasar de los minutos, el partido se concentró en el centro del campo, en parte por el desgaste que tuvieron a lo largo del encuentro.



Al minuto 30, Nacional realizó dos cambios, ingresaron Alexander Mejía y Yerson Candelo por Sebastián Gómez y Dorlan Pabón. Mientras que en Envigado ingresó Wilder Guisao por Henry Mosquera. Cinco minutos después, ingresó Déiler Córdoba en lugar de Diego Moreno.



La visita se fue adueñando de la pelota a medida que avanzaba el tiempo de juego. Nacional refrescaba su nómina e intentaba explotar las bandas. A cinco minutos del final, ambos equipos gastaron su último momento de cambios, en Envigado ingresó Bryan Sinisterra en lugar de Jesús Hernández, mientras que en Nacional entró Danovis Banguero en lugar de Hayen Palacios.



En la próxima fecha, Envigado visita al Atlético Bucaramanga, mientras que Atlético Nacional recibe a Unión Magdalena en el Atanasio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8