Con un penal discutido, Nacional venció a Quindío y sigue como líder

Atlético Nacional venció 1-0 a Deportes Quindío por la sexta fecha en la Liga II-2021. Pese a flojo desempeño en una tarde lluviosa en Envigado, los verdolagas lograron mantener la ventaja conseguida antes del descanso a través de Jefferson Duque con un tiro penal muy discutido por los jugadores visitantes.



Los primeros 10 minutos de juego fueron para el equipo de Armenia, quienes explotaba la banda izquierda pese a los charcos. Mauricio Cortés y Fabián Mina con dos aproximaciones cada uno, exigieron a la defensa verdolaga.



Nacional era impreciso y cuando sostenía la pelota no podía penetrar la doble línea de cuatro que dispuso Deportes Quindío. Las ganas del equipo visitante contrastaba con lo confundido e incómodo que estaba el local en el terreno de juego.



Al minuto 20, Andrés Andrade de media distancia tuvo la primera aproximación al arco quindiano, luego de una jugada colectiva que partió desde una recuperación en zona media, el 'rifle' remató cruzado desde el sector derecho y la pelota se fue cerca del palo derecho del arquero Luis Estacio.



Al minuto 23, se retiró por lesión muscular Felipe Aguilar e ingresó Cristian Castro Devenish, jugador de las divisiones menores de Nacional quien estuvo en la última temporada en el fútbol portugués. Con el pasar de los minutos, la intensidad bajó en el visitante, Nacional recuperaba la pelota pero no lograba resolver en el último tercio del campo contrario.



Sobre el final del primer tiempo, Andrade nuevamente acercó a Nacional al arco contrario, cazando un rebote, pero la pelota se fue desviada. En tiempo de reposición, el árbitro Jhon Hinestroza decretó penal a favor de Nacional, al ver una mano dentro del área, que provocó la protesta de todo el equipo visitante. Jefferson Duque transformó la falta en el gol de Nacional, yéndose en ventaja en el marcador al descanso.



En la etapa complementaria, Quindío salió con mucha fuerza en busca del empate. Al minuto de juego, el recién ingresado Harold Balanta exigió a Aldair Quintana, quien sacó un remate cruzado desde el sector derecho. Nacional respondió con ataques en el sector izquierdo, a medida que avanzaban los minutos, controlaba mejor la pelota y encontraba espacios en el campo contrario.



Quindío esperaba recuperar en su campo y salir en velocidad pese a lo pesado que estaba la cancha de Envigado. Al minuto 8 y tras una falta a favor del visitante, Balanta había marcado con golpe de cabeza el gol del empate, pero el juez de línea anuló la jugada por posición adelantada.



Al minuto 16, tras un centro de tiro de esquina, Deportes Quindío tuvo el empate a través de Fabián Mina, pero Aldair Quintana logró evacuar la pelota lejos de su arco con una muy buena atajada a mano cambiada. Sobre el minuto 20, Nacional decidió hacer tres cambios; ingresaron Sebastián Gómez, Yeison Guzmán y Alex Castro en lugar de Bryan Rovira, Andrés Andrade y Jarlan Barrera.



A pesar de la fuerte lluvia, Nacional intentaba jugar con la pelota al piso y por las bandas. Quindío no se rendía y cuando recuperaba la pelota intentaba jugar y buscar el arco contrario. Al 35, un remate de media distancia de Fabián Mina, pero a dos tiempos logró controlar Aldair Quintana. Al minuto 40 un choque violento del arquero verdolaga hizo que el tiempo se detuviera un par de minutos mientras era atendido.



El tramo final del partido fue muy disputado en la mitad del campo, con incursiones en velocidad de ambos equipos por las bandas. En tiempo de descuento, Nacional tuvo el segundo a través de Yerson Candelo, pero su remate desde el sector derecho se fue muy desviado. Quindío tuvo un par de aproximaciones, pero no fueron precisos.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe en el Atanasio a Águilas Doradas, mientras que Deportes Quindío recibe en Armenia a Once Caldas.







Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8