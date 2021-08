Nacional gana y se afianza en la punta de la Liga: 1-0 sobre Águilas

Atlético Nacional venció 1-0 a Águilas Doradas por la séptima fecha en la Liga II-2021, los verdolagas no tuvieron su partido más brillante, pero encontraron el gol por intermedio de Yeison Guzmán promediando el segundo tiempo. Los dirigidos por Alejandro Restrepo dominan el campeonato y alcanzaron a Millonarios en la reclasificación.



Los primeros minutos fueron dinámicos con juego de ida y vuelta. Al minuto, Juan Camilo Salazar tuvo el primero, pero su remate fue defectuoso. Nacional reaccionó, pero tampoco fue preciso en el par de aproximaciones que había generado en cinco minutos de juego.



Sobre el minuto 15 se aproximó Nacional con un remate de Yeison Guzmán que controló el arquero Juan David Valencia. Águilas reaccionó y por poco anotaba tras aprovechar un descuido en defensa de Geisson Perea. Tres minutos después, Jefferson Duque de cabeza, volvía a poner en aprietos a la defensa dorada.



El juego cayó en ritmo y se concentró en el centro del campo. Ambos equipos no eran claros en el frente de ataque y los pases sin precisión tomaron protagonismo. Al minuto 34 y tras un error del visitante, Jarlan Barrera tuvo la más clara para Nacional, pero el samario mandó el balón por encima del arco norte.



Los últimos minutos del primer tiempo fueron para Nacional, que se aproximaba al arco de Águilas, con más ganas que precisión. Los de Rionegro tampoco encontraban fluidez en su juego y no aprovechaban los descuidos que el local generaba con su manera de jugar.



En la etapa complementaria, Nacional salió con ánimos renovados al igual que Águilas. El partido volvió a abrirse y a ser más dinámico. Al minuto 9, Bryan Rovira fue armado sobre un contrario y el árbitro Andrés Rojas solamente le sacó la tarjeta amarilla.



Sobre el minuto 12, Nacional tuvo el primero a través de Yeison Guzmán, pero no logró rematar a puerta con comodidad. En el contraataque, Águilas por medio de Juan Camilo Salazar de fuera del área se aproximó al área, pero la pelota se fue desviada.



Con el ingreso de Álvaro Angulo al minuto 17, Águilas volvió a tomar protagonismo en el partido y el juego volvió a subir en intensidad. Nacional atacaba por bandas, mientras que la visita encontraba en el contraataque su mejor arma. Había muchas ganas, pero poca contundencia. Al minuto 22, un centro de Danovis Banguero terminó en golpe de cabeza de Jefferson Duque, pero la pelota pegó en el vertical derecho del arco sur.



Nacional siguió atacando y al minuto 25 abrió el marcador a través de Yeison Guzmán quien aprovechó un centro desde el sector izquierdo de Alex Castro, el ex Envigado con golpe de cabeza y pese al intento del arquero Valencia en sacarla, la pelota entró para la alegría de los hinchas que llegaron en un horario complicado este lunes al Atanasio.



Tras el gol, Águilas reaccionó y Salazar al minuto 35 tuvo el empate, pero mandó la pelota por encima del arco verdolaga. Sobre el minuto 38, se dio el ingreso en Nacional de Nelson Palacio y Jonatan Álvez en lugar de Sebastián Gómez y Jefferson Duque.



A cinco minutos del final, la visita quedó con un jugador menos tras ser expulsado Sebastián Rodríguez por una fuerte falta sobre Jarlan Barrera. Águilas siguió atacando pese al hombre de menos, aunque con más ganas que precisión. Nacional recuperaba la pelota y mediante remates de media distancia exigía al arquero rival.



Una más tuvo Nacional para marcar el segundo por intermedio de Jonatan Álvez pero el arquero Valencia desvió el remate del uruguayo.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita a Alianza Petrolera, mientras que Águilas Doradas recibe a Deportivo Pereira.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8