Lo que le faltaba a Atlético Nacional: cayó al sótano del FPC

Atlético Nacional transcurre sus peores días futbolísticamente, luego que el conjunto de Pablo Repetto se encuentre con 2 victorias, 4 empates, y 5 derrotas en esta actual Liga BetPlay, quedando prácticamente eliminado de los cuadrangulares semifinales, tras lo ocurrido en las 11 fechas que los antioqueños han disputado.

Ahora las noticias son peores para el conjunto de Medellín, ya que se encuentra último en la tabla con 11 puntos, luego que a primera hora Patriotas de Boyacá venciera 1-0 a Junior y colocara a los verdolagas en el sótano de la Liga BetPlay.

Cabe resaltar que el conjunto de Pablo Repetto le faltan dos compromisos por disputar, y podría salir de la parte más baja de la tabla, debido a que Atlético Nacional debe enfrentar a Pasto por la fecha 13 (domingo 24 6:10 p.m.), y ante Jaguares (miércoles 27 6:10 p.m.), y debe conseguir el triunfo de manera obligada.

Una situación difícil para Nacional, que con la mano de Pablo Repetto que en caso de no sumar de a tres puntos ante los volcánicos, posiblemente no será parte de la fiesta de los cuadrangulares semifinales, de las que el conjunto de Medellín no se pierde desde el segundo semestre del 2022, cuando fue la última vez que no se clasificó.

Pero por el momento, el cuadro verdolaga no puede levantar cabeza tanto futbolística como institucionalmente, y debe realizar cambios urgentes para progresar y recuperar la identidad que tiene Nacional.