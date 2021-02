‘Siempre sueño con hacer goles en todos los partidos’: Tomás Ángel

Luego del debut con la camiseta verdolaga, Tomás Ángel se quitó el morral de ese primer partido como profesional y ahora se enfoca en aportar con goles y talento a un Atlético Nacional que sigue en construcción de la mano de Alexandre Guimarães.



“Se me pasaron muchas cosas por mi cabeza antes de saltar al terreno de juego, ansiedad, nervios, felicidad, saber que era un sueño que tenía desde los cuatro años cuando comencé a patear una pelota. Fue un sentimiento inexplicable. A Nacional siempre lo he seguido, mi papá jugó acá, fue ídolo y espero serlo también”, indicó el joven delantero, hijo del ídolo Juan Pablo Ángel.



Sobre esa primera convocatoria en Copa Colombia, donde no se pudo disputar el partido, la concentración previa al partido contra Deportivo Pereira y la noche de concentración antes del juego, Tomás la detalló como “La convocatoria del partido contra Tolima en Armenia, yo tenía la esperanza en jugar allí, pero contra Pereira se dio la posibilidad. Recibí muchos consejos de mi familia y de los hinchas. la noche anterior concentré con (Danovis) Banguero y aunque no hablamos mucho previo al partido, disfruté el momento jugando dominó. La ansiedad de debutar como profesional, genera un peso, cumplí ese sueño en Atlético Nacional, el club más grande de Colombia”.



Sobre su padre, ejemplo dentro y fuera de la cancha, Tomás indicó que “mi papá tuvo una gran carrera, es muy experimentado, me dijo que estuviera tranquilo, que tratara de hacer las cosas bien y que poco a poco llegarán las oportunidades. El número 21 lo pedí por el legado familiar que hay, mi papá me había dicho que había debutado a los 16 años, yo pensaba que iba ‘un año tarde’ porque siempre compito con él, estoy escribiendo mi historia, mi carrera, ojalá pueda ser mejor que él”.



Además de Juan Pablo, otro ‘9’ también está pendiente de él en el grupo, el capitán Jefferson Duque, quien le suma consejos para seguir ese legado de goleador que tienen los Ángel. “(Jefferson) Duque me aconseja mucho, como mejorar y aportarle al equipo. Es un ejemplo a seguir, por su liderazgo y lo que le aporta al equipo. Le agradezco un montón y espero seguirle aprendiendo. La tarea de un delantero es marcar goles, ojalá pueda cumplir con esa función de hacer goles importantes y aportarle mucho a este gran club”.



Con muchos sueños, ese joven jugador que viene dando qué hablar desde su etapa en el Baby Fútbol, cuando fue una de las grandes figuras en 2016, pasando por su distinción como uno de los 60 jugadores promesa mundial del diario ‘The Guardian’ de Inglaterra, todavía tiene muchos sueños como marcar en un clásico, ser campeón con Nacional o jugar en Europa o en River Plate de Argentina, tal como lo hizo su papá.



“Siempre sueño con hacer goles en todos los partidos, especialmente en algún clásico o en un momento decisivo, pero el primer gol de mi carrera que llegue cuando sea, ese día va a ser el mejor de mi vida. El quedar campeón con Nacional debe ser una felicidad muy grande, especialmente porque los hinchas no lo piden. Ojalá pueda ser una Liga o mejor aún si es la Copa Libertadores que es lo que más sueñan, sería un orgullo y una felicidad inmensa. Después de Nacional, me gustaría jugar en Europa o en River Plate. Desde pequeño me he puesto la vara muy alta, es algo que se inculca de la familia, mi papá quería ser siempre el mejor. Me imagino jugando en la River Plate, Europa, jugar en la Premier League, en equipos grandes”, destacó.



Finalmente, el delantero confía en estar por varios años con los verdolagas, sumando medallas para la vitrina familiar y copas para los verdolagas. “Ojalá sean varios años en esta institución que me dio la oportunidad de estar acá desde las divisiones menores. Que sean muchos títulos, muchas alegrías y luego a seguir cumpliendo más sueños”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8