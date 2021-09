'Tenemos el deseo de ser campeones con Nacional': Alejandro Restrepo

Con un 93,3 por ciento de rendimiento, Alejandro Restrepo tiene una campaña notable con Atlético Nacional, el estratega antioqueño aprovecha la buena gestión en su nómina y espera que el equipo siga creciendo en su nivel para pelear por los títulos de la Liga y la Copa Colombia. En diálogo en el programa ‘Saque Largo’ de WIN Sports, Restrepo valoró el grupo que tiene bajo su gestión y el deseo de ser campeón.

“Considero que en el fútbol no hay secretos, hay trabajo, proyectos, dedicación. Años no significan experiencia, tengo 39 años, de los cuales llevo 20 trabajando con el fútbol a diferentes niveles y desde hace tres años comencé a estar en el entorno de Atlético Nacional, dirigiendo muchos jóvenes que ahora están en el plantel profesional y luego siendo parte de varios cuerpos técnicos. El club ha confiado en mis capacidades y por eso estamos trabajando”, indicó Restrepo.



Además, “soy una persona muy tranquila, muy cercana a los jugadores, a la gente que está en mi entorno. Como base, me preocupo por el ser humano, si estamos bien, después lo que se haga en la cancha vamos a estar bien. El futbolista es un ser humano, con sentimientos y eso va más allá de cualquier teoría”.



Sobre la realidad del equipo, Alejandro comentó que “tenemos la plena conciencia de donde estamos, con los jugadores que tenemos, con la nómina conformada y la salud que tenemos, contamos con una gran ilusión. Pero tenemos en cuenta lo competido que es el nivel del fútbol colombiano. Tenemos el deseo de ser campeones, pero van a venir momentos complejos, donde debemos estar en muy buen nivel”.



En cuanto a la conformación de la plantilla, el técnico precisó que “debemos darles el mérito a los jugadores, tenemos una muy buena mezcla en calidad y cantidad, con edades muy buenas, muchos jugadores maduros y otros jóvenes con ganas de aprovechar las oportunidades. Hay una muy buena competencia interna para llegar a esos niveles. Siento que tenemos un gran plantel, conformado por grandes jugadores y grandes personas. Luego, con la estructura que tenemos, estamos bien cubiertos. Para nuestro fútbol, donde competimos día a día, nos sentimos bien conformados”.



El técnico habló sobre la clave para que muchos jugadores se potencien, con respecto a otros semestres. “Primero, hay que estar conscientes del trabajo diario, no por tener un partido bueno es que todos van a ser así. Eso es lo que me ha demostrado este equipo en estos tres meses de trabajo. Cuentan con la disposición para trabajar y ejecutar las ideas en los entrenamientos y que esto se refleje en los partidos”.



Repasando los procesos anteriores, Restrepo explicó que “hay muchas personas que sembraron semilla, diría que desde Paulo Autuori, quien sembró desde el juego y en muchas cosas que habían que realizar en la institución, con Juan Carlos (Osorio) también se sembraron ideas al igual que con Alexandre (Guimarães), todos dejaron algo que estamos recibiendo estos frutos, buscamos plasmar todos ese conocimiento en una misma idea”.



