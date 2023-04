Atlético Nacional jugará maratón de partidos: cuatro en una semana

El equipo de Paulo Autuori se alista para una intensa semana en la que afrontará cuatro partidos. Serán días claves para aclarar el panorama tanto en Liga Betplay como en Copa Libertadores. Además, Autuori tendrá la posibilidad de alejar los malos comentarios que lo acompañan más allá de los resultados.



Después del clásico antioqueño que será este sábado, Nacional preparará el partido ante Olimpia en su tercera salida por Copa Libertadores y dos días después se pondrá al día frente al América, en el partido que no pudo disputar tras los distubios en el Atanasio Girardot. Rematará la semana midiéndose a Boyacá Chicó, un rival directo en los ocho.



Nacional llega al clásico siendo séptimo en la clasificación. Cualquier resultado que no sea un triunfo lo dejará tambaleando en el grupo de los ocho. En lo que respecta a la Copa Libertadores, los verdolagas son líderes del Grupo H tras remontarle a Patronato de visita y superar a Melgar en Barranquilla. Buscarán que sea una semana redonda.



En medio de las ausencias de Dorlan Pabón y Andrés Felipe Román, expulsados recientemente, Autuori recibió una buena noticia. Jarlan Barrera se recuperó de la lesión y se convirtió en el último jugador en reintegrarse. Ya lo habían hecho Francisco Da Costa y Brahian Palacios recientemente.



Así será la próxima semana de Atlético Nacional



Medellín vs Nacional

Liga Betplay - Fecha 17

Sábado, 29 de abril



Nacional vs Olimpia

Copa Libertadores - Fecha 3

Martes, 2 de mayo



Nacional vs América

Liga Betplay - Fecha 14

Jueves, 4 de mayo



Nacional vs Boyacá Chicó

Liga Betplay - Fecha 18

Domingo, 7 de mayo