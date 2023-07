Tormenta perfecta de Nacional: sin DT, sin estadio y temen estampida

Cuando se suman todas las malas noticias en un pestañeo se conoce como la tormenta perfecta, que no es otra cosa que la coincidencia de malas noticias en momentos en que la solución no parece sencilla.

Parece ser el caso exacto de Atlético Nacional, que sufrió una cascada de malas noticias en menos de una semana... aunque para algunos el cambio de entrenador no es de todo malo.



Sin entrenador



Este jueves el técnico Paulo Autuori sorprendió a todos con el anuncio de su renuncia a Atlético Nacional, alegando 'motivos personales'. Se va a pesar del absoluto respaldo de la directiva, de ofrecer números y resultados convincentes (52 por ciento de rendimiento) y un título de Superliga pero de enfrentar también duras críticas por su estilo defensivo y parco, especialmente en la final perdida contra Millonarios en la Liga Betplay I 2023.



Después se supo que tendría acuerdo con Coritiba para ser coordinador deportivo, pero lo cierto es que dejó al equipo en un momento clave sin DT. La búsqueda bien se pudo hacer con anticipación.



Con compromisos vitales



La preocupación ahora es que la agenda verde está llena de compromisos, que empiezan este 8 de julio con el amistoso frente a Millonarios en Fort Lauderdale (EE. UU.), el menor de los problemas



A los actuales técnicos interinos, William Amaral y Caio Mello, ayudantes de Autuori, les tocará enfrentar la llave de octavos de final de Copa Libertadores contra Racing de Argentina si es que no hay DT en propiedad para el 3 de agosto, día del duelo de ida (el de vuelt es el 10).



Además está el partido de ida de la Copa Colombia, el 26 de julio, otro dolor de cabeza para los interinos brasileños que no saben qué más les esperará.



Sin estadio



Otro asunto que se suma a los dolores de cabeza de Atlético Nacional es el problema para jugar en el Atanasio Girardot, pues la Alcaldía de Medellín avisó que tiene una amplia agenda cultural y de conciertos que obliga al club y al DIM a buscar escenario.



Se sabe que, por dos conciertos de la Feria de Flores, los fines de semana del 29 de julio y del 5 de agosto, el partido de ida de Libertadores contra Racing podría jugarse en Barranquilla, como ya lo hicieron en la fase de grupos frente al Melgar. Por ahora todo está en negociación.



¿Posible estampida?



La situación es tan incómoda en el equipo tras la derrota en la final contra Millonarios que muchos temen una estampida de jugadores. Y no es un presagio apocalíptico: Jarlan Barrera y Yerson Candelo habría tomado la iniciativa de pedirle al club que analice las ofertas que tienen y les permita salir a pesar de tener contratos vigentes, pues consideran el ciclo cumplido.



Claro, eso fue antes de saber que Autuori ya no sería el DT y sin conocer a su sucesor, lo que podría modificar las decisiones. Lo claro es que la incertidumbre tiene 'tocados' a varios jugadores.