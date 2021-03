Atlético Nacional se pone a prueba en El Campín: visita a Millonarios

Atlético Nacional visita este domingo, desde las 8 de la noche a Millonarios, por la fecha 13 en la Liga I-2021. El conjunto verdolaga llega a Bogotá con un buen presente tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores y el encuentro frente a los ‘albiazules’ será una prueba de fuego para Alexandre Guimarães y sus dirigidos.

Con 18 jugadores, el grupo se desplazó el sábado en la tarde a la capital colombiana en busca de tres puntos que le permitan consolidarse dentro del grupo de los ocho. Varias novedades presentó Alexandre Guimarães en la nómina de convocados; regresa Emmanuel Olivera quien superó unas molestias físicas que lo tuvo ausente contra Junior y sumando unos minutos a mitad de semana contra Guaraní y el atacante Alex Castro, quien fue aislado preventivamente tras una prueba inconclusa para covid-19.



En cuanto a los ausentes; Yerson Mosquera estará pagando la fecha de sanción luego de haber sido expulsado en la fecha anterior contra Junior, mientras que Juan David Cabal, Tomás Ángel y Déinner Quiñones no fueron llamados por decisión técnica.



El técnico brasileño sabe que esta maratón de partidos será fundamental para asegurar la clasificación a la siguiente fase del campeonato local, mientras llega el próximo mes, donde definirá el paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 frente a Libertad de Paraguay.



"Tenemos cuatro partidos muy difíciles por delante, además de Millonarios, Medellín y Tolima, en el medio está Jaguares que es un rival muy difícil y no hay que dejarlo atrás. El plantel está convencido del trabajo, se está entregando al máximo y luego viene lo que el rival propone", indicó el entrenador brasileño nacionalizado costarricense.



Sobre el rival, el técnico indicó que "vamos a enfrentar a un equipo muy importante, con una propuesta de juego interesante, es un clásico y todo eso lo tenemos que analizar para conformar el mejor equipo en el campo de juego".



Además, "será mi primer clásico contra Millonarios, lo que pasó antes no es algo que me ocupe. Ellos se han reforzado bien, su técnico ha tenido una continuidad de más de un año y ha venido haciendo un equipo a su gusto y eso se nota. Nosotros vamos en un proceso en construcción, pero ese tipo de juegos nos puede guiar hacia dónde vamos. Queremos hacer un gran partido en Bogotá".

Datos entre Millonarios y Atlético Nacional



Por Liga, Millonarios y Atlético Nacional se enfrentaron en 256 ocasiones, de las cuales, los capitalinos ganaron en 98 ocasiones, frente a 76 de los verdolagas. Mientras que 82 juegos terminaron empatados. Los azules marcaron 385 goles, frente a 324 de los antioqueños.



Millonarios y Atlético Nacional empataron cuatro de sus últimos cinco duelos en Primera División por el mismo resultado, 1-1 (una victoria para Millonarios); de hecho, esa victoria fue en su último partido en octubre de 2020, (3-0 con Millonarios como local). Los embajadores ganaron sus últimos tres duelos en Primera División sin encajar gol tras perder sus dos anteriores sin hacer gol (2-0 v Junior; 0-2 v Jaguares). Fernando Uribe ha marcado tres de los últimos cinco goles de Millonarios en el Apertura 2021 (tres victorias) – x2 v Alianza Petrolera, 1 v Patriotas.



Atlético Nacional ganó dos de sus tres últimos duelos en Primera División (un empate); de hecho, han marcado gol en sus últimos siete partidos en la división. Jefferson Duque de Atlético Nacional es el único jugador de la Liga I- 2021 que ha conseguido un hat-trick (v Deportivo Pereira el 31 de enero).



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Geisson Perea, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Andrés Andrade; Jonatan Álvez.



D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: El Campín.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).



VAR: Alexander Ospina (Quindío).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8