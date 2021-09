Nacional, a consolidarse y saldar cuentas pendientes: recibe a Equidad

Atlético Nacional recibe este domingo, desde las 6:05 de la tarde a La Equidad, por la novena fecha en la Liga II-2021. El equipo verdolaga buscará su octavo triunfo consecutivo en el campeonato y de esta manera, quedar más cerca de la clasificación. Al frente está el cuadro asegurador que va por la sorpresa en una cancha que le trae gratos recuerdos.



El técnico Alejandro Restrepo confía en el presente de su equipo y a pesar de la derrota sufrida contra Santa Fe por la Copa, cree en la oportunidad de tomar nuevamente confianza en la idea de juego para imponerse contra La Equidad. "Tenemos una característica de pensar en el día a día. Atrás quedó el juego con Santa Fe, lo asumimos con humildad, autocrítica y ahora se viene el juego de Liga contra La Equidad, buscaremos retomar esa regularidad en nuestro juego para ganar", indicó Restrepo.



Dentro de los 19 convocados para este compromiso, se destaca el regreso de Yerson Candelo y Baldomero Perlaza, quienes estuvieron convocados con la Selección Colombia en los partidos de las Eliminatorias contra Bolivia, Paraguay y Chile, sin haber sumado minutos, es muy probable que ambos vean competencia en este juego contra los aseguradores.



"No podemos esconder que iniciar el juego desde nuestro arco es una idea de juego que buscamos proponer. Es algo que nos identifica, los rivales han hecho propuestas para presionarnos, es un aspecto que nos hace crecer y mejorar", agregó el estratega antioqueño.



En cuanto al rival, Restrepo expresó que "sabemos de las características de La Equidad, lo bien dirigido que está, la capacidad que tienen para enfrentar a sus rivales. Los hemos estudiado y de acuerdo a las interacciones que tengamos en el campo, esperamos ser muy fluidos y conseguir el resultado positivo".



Sobre la cantidad de partidos que acumularán entre el final de agosto y el comienzo de septiembre, Restrepo comentó que "en 16 días vamos a jugar seis partidos, es un juego cada tres días, sumado a los viajes y la adaptación a diferentes alturas, lo que hace único en un torneo como el colombiano. Nos reta a tener una nómina fresca, ser profesionales y poder competir de la mejor manera. También hay que tener en cuenta las preparaciones de los torneos. Es el fútbol moderno, muchos entrenadores están pendientes del mismo tema, es algo para debatir e investigar".



Finalmente, el estratega motiva al plantel y confía en un buen resultado en casa. "Estamos viviendo nuestro presente, somos conscientes de la posición que tenemos en la tabla y la dirección que vamos en los torneos, en la Liga vamos muy bien, en la Copa la serie está abierta y no pensamos en momentos pasados. Los muchachos vienen rindiendo y estamos enfocados"



Datos entre Atlético Nacional y La Equidad



Por Liga colombiana, se han jugado 38 partidos entre Atlético Nacional contra La Equidad, de los cuales, ambos equipos ganaron 13 y empataron 12. En cuanto a goles marcados, los verdolagas convirtieron 49 y los aseguradores 38.



Atlético Nacional no ha conseguido derrotar a La Equidad en sus últimos tres enfrentamientos (un empate, dos derrotas). Como local, los verdolagas han empatado los cuatro compromisos más recientes ante La Equidad y suma seis sin perder ante ellos en Primera División (dos victorias).



Atlético Nacional suma siete victorias consecutivas en la Liga II-2021 y aún no conoce la derrota en esta competencia (siete victorias, un empate). Es su mejor inicio de torneo desde el de Finalización de 2013 (ocho partidos, con siete victorias y un empate).



Después de derrotar a Jaguares de Córdoba en su encuentro más reciente (1-0), La Equidad busca enlazar dos victorias en Primera División por primera vez desde marzo (dos).



Aldair Quintana, de Atlético Nacional, es el arquero que más veces ha dejado su valla invicta (seis) en la Liga II-2021. Además, entre los arqueros que han recibido más de cinco remates a puerta en el torneo, Quintana ha atajado el 95% de ellos (19/20), porcentaje más alto.



Incluyendo sus dos asistencias en lo que va del torneo, Daniel Mantilla de La Equidad es el jugador que más ocasiones ha generado (27).



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Geisson Perea, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Dorlan Pabón, Alex Castro, Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Nolberto Ararat (Valle)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8