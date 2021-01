Las razones para la derrota de Atlético Nacional frente a La Equidad

Tras la eliminación en la Copa Colombia, el partido frente a La Equidad era el que podía retomarle la confianza a Atlético Nacional. Sin embargo y a pesar del difícil estado del campo de juego y con un horario inusual, los verdolagas no lograron aplomarse en el terreno de juego, carecieron de ideas y al final se tornaron reactivos cuando Pablo Sabbag puso al frente a los locales. A continuación, cinco razones de un nuevo revés para los dirigidos por Alexandre Guimarães.

Definición: Nacional generó ocho remates, de los cuales tres fueron a puerta, uno de esos remates fue una clara ocasión y con este partido, ya son dos en los que el equipo verdolaga se va en blanco. Curiosamente ambos partidos de visitante.



Actitud: Quizás fue por el terreno de juego, pero no se le vio a Nacional las mismas ganas que el primer partido contra Santa Fe. Pudo ser porque se cuidaron más de la cuenta para evitar una lesión, pero al final se observó el cambio de mentalidad, cuando el tiempo y el resultado apremiaba.



Generación de juego: Aunque gran parte del partido, el conjunto verdolaga le costó aplomarse en el terreno de juego. En el segundo tiempo y luego del gol, intentó llegar con mayor volumen al arco contrario, pero la intención iba por un lado y por otro lado la concreción.



Equipo reactivo: Nacional fue un equipo sin iniciativa en gran parte del partido. Hasta el minuto 20 del complemento, cuando La Equidad marcó el gol, los dirigidos por Alexandre Guimarães lograron tomar un poco de control en el juego, aunque con más ganas que fluidez.



Posesión relativa: En el primer tiempo, no había podido superar en el porcentaje al local, una constante que se había visto en los dos anteriores partidos contra Santa Fe y Tolima. Sin embargo, en la etapa complementaria, terminó con un 55% de la posesión, pero esa tenencia de la pelota no logró transformarla en goles que le permitieran sumar un empate como mínimo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8