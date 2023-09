¿Perdón y olvido para Jarlan? Su posible futuro en Atlético Nacional

El fútbol tiene revancha y para Jarlan Barrera podría tener incluso una segunda oportunidad, tras una serie de circunstancias que jugarían a su favor.

El creativo no cuenta en Atlético Nacional pues, tras la final perdida contra Millonarios, en la que se habló hasta el hartazgo de su cobro de penalti, pidió salir de la institución, entre otras razones debido al quiebre con la hinchada que parecía irreversible.



Hubo quejas por su estado físico y otras inconformidades que sumaron a su decisión de pedir su salida, aunque tiene contrato hasta 2025. El video de las últimas horas, en el que aparece de fondo con una reconocida canción de Millonarios, no suma mucho a la reconciliación.



Sin embargo, las ofertas que se esperaban por sus servicios nunca llegaron. Por esa razón, la directiva verde estaría contemplando la opción de volver a tenerlo en cuenta.

¿La razón? Había una ventana de inscripción, que se abrió gracias a la venta de Solís durante la marcha del campeonato, pero finalmente no se aprovechó con Andrés Ricaurte ni con nadie. Así que Jarlan, de 27 años, probado talento y aporte, figura como la alternativa más viable, pues su alto salario hace inviable no aprovecharlo.

El periodista Juan Pablo Rua aseguró en sus redes sociales que la opción se está debatiendo: "El samario Jarlan Barrera (27) podría ser inscrito por Atlético Nacional, el mediocampista está entrenando con el equipo", detalló.

El samario Jarlan Barrera (27) podría ser inscrito por Atlético Nacional, el mediocampista está entrenando con el equipo y tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2024. pic.twitter.com/8l0reYZyjL — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) September 14, 2023

No tendría, en todo caso, el ambiente más cálido para ese regreso, pues la afición en general suele rechazar sus comentarios en redes y además una parte de la crítica no lo ve con muy buenos ojos.



"Lo de Jarlan no es deportivo, es de comportamiento y camerino, como ya se ha mencionado. Sería una gran contradicción incorporarlo 2 meses después solo porque no hay más. Y su contrato va hasta 2025", dijo el periodista Juan David Londoño.



Lo de Jarlan no es deportivo, es de comportamiento y camerino, como ya se ha mencionado. Sería una gran contradicción incorporarlo 2 meses después solo porque no hay más. Y su contrato va hasta 2025. — Juan David Londoño (@juandl84) September 14, 2023

Lo bueno es que las inconformidades suelen solucionarse con goles y aporte ofensivo y eso con Jarlan no es ningún imposible. Estaría todo en sus manos, como siempre. Falta ver si él quiere seguir defendiendo su actual camiseta o quiere presionar, hasta el límite, la salida.