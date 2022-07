Nacional se fundió física y anímicamente en Barranquilla: análisis

La resaca del título obtenido en Ibagué hace 17 días le sigue costando caro a Atlético Nacional, quienes pasan por un momento turbulento en lo directivo y en lo deportivo. La derrota 3-1 frente a Junior en Barranquilla, mostró un equipo cansado, sin ideas, que se fundió y perdió la cabeza con las acciones arbitrales, no logró competir y con un torneo tan corto, esas ventajas no se pueden dar, pensando en la clasificación. A continuación, cinco aspectos de la caída verde en el Metropolitano.



Kevin Mier: El arquero tuvo una noche muy oscura, fue expulsado por un ataque violento, recibió dos goles y la falta de sesiones de entrenamiento mostraron ese Mier que entraba sin confianza a partidos en años anteriores. Dependiendo el informe arbitral, Kevin podría perderse una o dos fechas.



Generación de juego: Nacional fue un equipo errático, no logró asociarse, tampoco descifrar el juego de Junior, dio ventajas en todas las líneas y fue superado con autoridad por los ‘rojiblancos’. La jugada del gol de Jefferson Duque llegó en pelota quieta, con lo cual no hubo mucha iniciativa ofensiva, que pagaron muy caro.



Equipo reactivo: Los primeros tiempos de Nacional son muy flojos, pasó en cuadrangulares de la Liga I-2022, pasó en el todos contra todos y pasó en este partido contra Junior. Sale predispuesto, con una idea de juego poco clara, el rival lo somete, le marca diferencia y salvo algún gol “de otro partido”, vuelve a meterse al juego, logran recomponer en el complemento y termina sacando el resultado con solvencia. Esta vez no ocurrió, la fortuna hay que acompañarla con buen juego e ideas claras, no pasó ni lo uno, ni lo otro.



Gestión de emociones: Mucha protesta, hablarle al juez y cayendo reiteradamente en desconcentraciones que costaron caro. Nacional debe ser un equipo que muestre serenidad en el terreno de juego y la altura que lo da un equipo que viene de ser campeón. No solo es jugar bien, hay que saber gestionar las emociones.



Desorden: Todo se suma a un desorden que tocó lo administrativo, por las decisiones de no tener en cuenta a un referente, no reforzarse e incluso, tomar distancia con los hinchas con determinaciones impopulares, todo eso va contando en un equipo que, aunque sacó un punto con un equipo sub 20 frente a Cortuluá, con el grupo principal se mostró el caos que tiene el equipo que perdió un líder como Giovanni Moreno y no encuentra sosiego. El calendario tampoco es benévolo, el sábado juega en el Atanasio contra Millonarios y a la semana siguiente con Tolima en Ibagué, nada sencillo para el ‘Arriero’ y sus dirigidos.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8