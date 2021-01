Nacional no reacciona: Equidad ganó 1-0 y se consolida en la Liga

La Equidad derrotó 1-0 a Atlético Nacional por la segunda fecha en la Liga I-2021. Los aseguradores reaccionaron en el segundo tiempo, frente a un conjunto verdolaga afectado por el estado del terreno de juego en Zipaquirá y el horario. El gol del local fue de Pablo Sabbag.



El mal estado del campo de juego y el horario afectaba la fluidez del juego para ambos equipos. Sumado al juego fuerte, no había un claro dominador de la pelota. Al minuto 18, Nacional tuvo su primera llegada al arco de Cristian Bonilla mediante Andrés Andrade. La Equidad respondía, aunque con más ganas que precisión.



Al minuto 34, Daniel Mantilla con un remate cruzado de pierna derecha, inquietó el arco de Aldair Quintana. Un minuto después, Pablo Sabbag sorprendió el arco verdolaga con un remate rasante.



Pocas emociones y poco juego en 46 minutos, ambos equipos salieron a buscar el partido, pero las ganas opacaron a la intención de abrir el marcador.



En la etapa complementaria, La Equidad tomaba el control de la pelota e intentaba profundizar, mientras que Nacional aguantaba y buscaba el contraataque.



Al minuto 20 y tras un saque de banda, Daniel Mantilla ingresó al área por el sector izquierdo y vio bien ubicado a Pablo Sabbag, quien definió a la salida de Aldair Quintana para poner al frente en el marcador a La Equidad.



Tras el gol del local, Nacional salió en velocidad por intermedio de Andrés Andrade quien remató con pierna derecha, la pelota pegó en el vertical y al rebote Baldomero Perlaza lo cazó, pero la mandó por encima del arco asegurador. La Equidad insiste en aumentar la ventaja en el marcador, con pases filtrados y juego por bandas, con Daniel Mantilla como eje del juego ofensivo.



Nacional recostó a La Equidad en su arco, con mucho ímpetu, pero poca destreza. El ingreso de jugadores como Yerson Candelo y Jonatan Álvez no le dieron la superioridad, ni la oxigenación para lograr el empate.



Al minuto 40, una jugada colectiva que partido de Brayan Córdoba, derivó en un centro de Yerson Candelo desde el sector derecho para Jonatan Álvez, pero el uruguayo no tuvo potencia para impactar la pelota.



Al final, La Equidad fue eficiente en el segundo tiempo, aprovechando los errores de Nacional en defensa y generación de juego, aunque el clima, el horario y el estado de la cancha influyó, en los dirigidos por Alexandre Guimarães fueron reactivos y no pudieron igualar el marcador.



En la próxima fecha, La Equidad enfrenta al Deportes Tolima en Ibagué. Mientras que Atlético Nacional recibe en el estadio Atanasio Girardot al Deportivo Pereira.



Síntesis

La Equidad 1-0 Atlético Nacional



La Equidad: Cristian Bonilla (6); Walmer Pacheco (6), Jhon García (7), Jean Pestaña (6), Amaury Torralvo (6); Pablo Lima (6), Larry Angulo (5), Stalin Motta (6), Daniel Mantilla (7); Diego Herazo (5), Pablo Sabbag (8).

Cambios: Juan Colina (5) por Larry Angulo (17 ST), David Camacho (5) por Stalin Motta (17 ST), Juan Mahecha (5) por Diego Herazo (29 ST), Kevin Salazar (SC) por Pablo Sabbag (43 ST).

D.T.: Alexis García.



Atlético Nacional: Aldair Quintana (5); Hayen Palacios (5), Brayan Córdoba (5), Yerson Mosquera (6), Danovis Banguero (5); Bryan Rovira (5), Baldomero Perlaza (5), Andrés Andrade (6); Neyder Moreno (5), Vladimir Hernández (5), Jefferson Duque (5).

Cambios: Yerson Candelo (5) por Neyder Moreno (1 ST), Jonatan Álvez (5) por Vladimir Hernández (23 ST), Jarlan Barrera (5) por Bryan Rovira (27 ST), Sebastián Gómez (SC) por Hayen Palacios (35 ST).

D.T.: Alexandre Guimarães.



Goles: Pablo Sabbag (20 ST) para La Equidad.



Amonestados: Diego Herazo (23 PT), Larry Angulo (45 PT) en La Equidad. Andrés Andrade (40 PT) en Atlético Nacional.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Ferney Trujillo (6).



Partido: regular.



Figura: Pablo Sabbag (8).



Estadio: Municipal de Zipaquirá.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8