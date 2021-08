‘Nacional es el equipo que mejor juega en el fútbol colombiano’

Con la goleada 3-0 en Tunja contra Patriotas, Atlético Nacional se ubicó nuevamente como único líder del fútbol colombiano. En partidos jugados suma 13 puntos, producto de cuatro victorias consecutivas y un empate.



Lo anterior cobra aún más importancia teniendo en cuenta la excelente dirigencia del entrenador Alejandro Restrepo, un hombre de la casa, y la no inclusión de refuerzos por el ya conocido lío, ya resuelto por cierto, con Deportivo Pereira por el caso Fernando Uribe.

El buen momento del verde paisa fue elogiado por Jorge Bermúdez, quien aseguró en el programa ‘ESPN F10’ que se trataba del equipo que “mejor juega en el fútbol colombiano”.



“Esos problemas (la inscripción de refuerzos) no le han perjudicado a Nacional. Nosotros podemos estar muy preocupados por el ambiente externo que vive, pero dentro de la cancha sigue siendo el mejor”, sentenció.



Así mismo, y coincidiendo con casi todos los panelistas, aseguró que el conjunto antioqueño cuenta “con el mejor plantel, tiene los mejores jugadores, hombre por hombre es el equipo mejor armado de Colombia”.

​

Si bien es cierto que fue eliminado en Liga por Equidad en cuartos de final y fue colero del Grupo F en Copa Libertadores, “no podemos hablar del pasado” porque es una nómina variada con entrenador nuevo.



“Hoy estamos hablando del Nacional que entra a la cancha, no del que va a los estrados, los juicios... Nacional juega bien, cada vez mejor, es el equipo que mejor juega en el fútbol colombiano, para mí”, continuó.



Desatacó también el gran momento de jugadores hechos y derechos como Jarlan Barrera o Yerson Candelo, así como “otros que vienen por detrás (Doraln, Aguilar, Guzmán) que no han podido jugar y son igual o mejores”.