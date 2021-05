Desafíos de Emilio Gutiérrez, nuevo presidente de Atlético Nacional

Atlético Nacional arranca una nueva etapa dirigencial este lunes 17 de mayo, bajo el mando de Emilio Gutiérrez, un colombiano que escaló peldaños importantes en el City Group y que buscará el equilibrio entre logros deportivos y la sostenibilidad económica. A continuación, enlistaremos algunos de los desafíos que tendrá asumiendo las riendas de uno de los equipos más importantes del país.

Éxito deportivo inmediato



Desde el primer semestre de 2017, Atlético Nacional no gana una Liga y desde 2018 no consigue ningún torneo. Con lo cual, la urgencia en los verdolagas radica en conseguir algún logro deportivo, teniendo en cuenta que los campeonatos ‘compran tiempo’ para que los procesos se puedan asentar y consolidarse. Al ser un equipo tan mediático e importante, varios años de sequía acrecienta la incertidumbre de aficionados, caen las finanzas y todo se vuelve un ‘circulo vicioso’ donde el protagonista es la palabra fracaso.



Sostenibilidad financiera



Según palabras del ex presidente Juan David Pérez, Nacional se encontraba al comienzo de su mandato en 2018, con pérdidas cercanas a los 30.000 millones de pesos. Cifras en donde tendrían que hacer campañas récord como la del 2016 o vender una gran camada de jugadores para poderla subsanar. Sin embargo, el directivo manifestó que la institución “va en camino a la sostenibilidad” y eso es algo que el señor Gutiérrez deberá continuar. Maximizar recursos, un análisis de scouting y la incorporación eficiente de refuerzos, depurar nómina y manejar la posibilidad de alguna venta al exterior, las alternativas que tiene el ex dirigente del Girona español.



Relaciones nacionales e internacionales



Como todo va de la mano con el reconocimiento deportivo, Nacional debe ser un club protagonista, pero que también tenga la capacidad de exportar jugadores, siguiendo lo que el fútbol colombiano se ha convertido en los últimos años, un país vendedor. El nombre que tiene la institución es reconocido a nivel mundial y con ello, se vuelve una vitrina atractiva. Desde su mandato, será velar porque se potencie el equipo y sea un buen socio para clubes internacionales. En la parte local, ser un club que tenga una mayor influencia en Dimayor, buscando que no solo el club crezca, sino con sus ideas pueda crecer el fútbol local.



Continuar la apuesta por el fútbol femenino



Atlético Nacional es uno de los pocos clubes del país que tiene divisiones menores en el equipo femenino, otro de los objetivos del señor Gutiérrez será que pueda seguir creciendo tanto en el torneo local, como que sea una vitrina para las jugadoras y que puedan tener el proyecto de continuar sus carreras en el fútbol internacional, con las bases que aprenderán con los verdolagas.



Potenciar divisiones menores



Con sus conocimientos y conexiones, el señor Gutiérrez deberá tener en cuenta las categorías menores, encontrar la manera que traten de consolidarse la mayoría, encontrar algunas alianzas con otros clubes para que puedan foguearse y de esta manera, ser jugadores competitivos.



Mercadeo



Si bien, Nacional creció en ese aspecto, sigue siendo poca la acción en cuanto a mercadeo y explotación de marca. Deberá revisar el contrato con la marca nike y encontrar mejores opciones bien sea con los norteamericanos o encontrar otro sponsor técnico que pueda brindarle una mayor exposición y detalle con los verdolagas. Buscar la manera que sus productos puedan llegar al territorio colombiano y a nivel internacional, tener una visión más global de lo que pueda ser la marca Atlético Nacional.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8