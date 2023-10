Sin jugar, Atlético Nacional recibió mala noticia para cuadrangulares

Se puso al día el calendario de la Liga BetPlay II, con el partido en el que América de Cali venció 1-0 a Millonarios, juego pendiente de la fecha 16 del campeonato. Este lunes, al finalizar el juego, Atlético Nacional recibió una mala noticia, que lo afectará de cara a los cuadrangulares semifinales.



Las paradojas de la vida: Atlético Nacional venció en su más reciente partido a Alianza Petrolera, y le dio una mano a Millonarios para que se clasificara a los cuadrangulares por adelantado; sin embargo, el embajador no le devolvió el favor, pues a Nacional le servía que el azul le quitara puntos al escarlata en el Pascual Guerrero.



Sin jugar, a Nacional le quedó claro que no podrá cumplir con un objetivo y con una de las obligaciones que le corresponden como equipo grande e histórico del fútbol colombiano.



Y es que con el triunfo sobre Millonarios, América de Cali llegó a 37 puntos y es segundo en la tabla de posiciones. Así, Nacional, que tiene 33 unidades, no podrá competir en la jornada final por el ‘punto invisible’ y ya no será cabeza de grupo en cuadrangulares.



Águilas Doradas ya tiene el cupo de cabeza del grupo A; mientras que América y Medellín lucharán por liderar el grupo B… Tolima tendría una oportunidad, pero se tendrían que dar resultados que, a hoy, parecen improbables.



Así, Nacional correrá riesgo en los cuadrangulares, pues no tendrá ventaja como cabeza de grupo.