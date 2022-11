La verdad sobre el delantero brasileño vinculado a Atlético Nacional

Atlético Nacional quiere armarse de la mejor manera para competir en la próxima Copa Libertadores y en los torneos del fútbol colombiano: Liga y Copa BetPlay 2023. Así, de la mano de Paulo Autuori, la dirigencia busca fichar a los mejores jugadores posibles, bajo el presupuesto que manejan para la próxima temporada.



En medio de los rumores, en los últimos días han vinculado al brasileño Francisco Da Costa, delantero estrella del Bolívar de La Paz. Sin embargo, el presidente Mauricio Navarro reveló toda la verdad sobre ese rumor.



El dirigente reconoció que en Nacional han seguido de cerca a Da Costa “de un tiempo atrás”, y también aseguró que “no he conversado con los pilares, el presidente y la gente de Bolívar, a quienes respetamos mucho, simplemente son nombres que se ventilan en el fútbol, a uno le traen infinidad de nombres y uno dice este me puede interesar y este no”.



En entrevista concedida al medio boliviano ‘Página Siete’, el presidente Navarro contó la verdad sobre el supuesto fichaje de Da Costa: “No es opción para Atlético Nacional, estamos manejando otras opciones que posiblemente tengan algún finiquito o algún éxito más adelante; en este momento el jugador Da Costa es un jugador interesante, pero mientras no haya un acercamiento y un valor que esté acorde a nuestras capacidades, no puedo avanzar en la negociación de ninguna manera”.



Navarro añadió: “Desafortunadamente en el momento los valores no están cercanos, no están fáciles de que nosotros podamos acceder a los valores que tanto el club como su representante solicitan o piden para el medio nuestro”.