'Es una bonita oportunidad para volver a jugar': Neyder Moreno

Atlético Nacional comenzará la fecha 17 de la Liga I-2021 enfrentando a un equipo complicado como Envigado Fútbol Club, quien llega motivado tras golear por 3-0 a Patriotas. Con pasado naranja, Neyder Moreno buscará ser tenido en cuenta para afrontar este compromiso y aplicar la inexorable ley del ex, contribuyendo a la clasificación verdolaga.

“Sabemos la importancia de sumar tres puntos y donde saquemos el resultado, tendremos la tranquilidad para afrontar la serie en Paraguay contra Libertad”, destacó Moreno.



Sobre el rival, Neyder expresó que “Envigado se ha caracterizado por tener bien la pelota, jugar bien, aunque no ha conseguido los mejores resultados, debemos estar muy concentrados y atentos para saberlos contrarrestar. Cuentan con jugadores importantes y que nos pueden hacer daño”.



En lo personal, Moreno remarcó que “es un partido especial, una bonita oportunidad para volver a jugar. Yo estoy listo y ojalá el cuerpo técnico me dé la confianza para jugarlo”.



Finalmente, analizó el juego anterior contra Tolima y la importancia para no caer en los mismos errores en esta etapa final del campeonato. “El partido en Ibagué fue importante, dominamos la pelota, jugamos muy bien y cada día vamos mejorando, pero lastimosamente en dos oportunidades nos cobraron y era muy duro remar a contracorriente. Debemos corregir y evitar esos errores en los próximos partidos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8