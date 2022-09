Nacional quiere técnico extranjero: este sería el sorpresivo candidato

Aunque la era Pedro Sarmiento arrancó con victoria, Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un cuerpo técnico de cara al 2023, donde el conjunto antioqueño disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos. La lista de nombres se ha venido depurando y todo parece indicar, que del club estarían apostando nuevamente por un técnico extranjero.

Se trata del español Miguel Ángel Ramírez, quien, según fuentes cercanas al club, habría contactos para que el ex estratega campeón con Independiente del Valle de la Copa Sudamericana 2019, sea quien encabece un nuevo proyecto deportivo, donde haya una mezcla de experiencia con juventud, potencie jugadores de la cantera y sea un equipo competitivo tanto en Colombia, como en el plano internacional.



Otros nombres como Santiago Escobar seguirían en carpeta, por ahora no hay nada definido y mientras se llega a algún acuerdo, Pedro Sarmiento junto a Carlos Restrepo serán quienes estén al frente del equipo verde en la Liga BetPlay II-2022.



Sobre Ramírez, tiene 37 años, tuvo experiencia en España, Catar, Independiente del Valle donde tuvo su mejor etapa como entrenador, llevando al equipo ecuatoriano a su primer título. Después del equipo de Sangolquí, Ramírez se fue a dirigir a Internacional de Brasil donde no tuvo un buen rendimiento y luego recaló en el Charlotte de la MLS, equipo del cual se desvinculó por malos resultados a mediados de este 2022.



Por otro lado, las conversaciones entre la gente del Al Ahly de Egipto con Jarlan Barrera continúan, aunque todavía no llega la oferta formal. El club antioqueño estaría dispuesto a negociarlo, siempre y cuando sea un buen negocio económico.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8