Michael Chacón sigue adaptándose al fútbol y a la cultura colombiana

Una de las apuestas de Alexandre Guimarães para el mediocampo de Atlético Nacional en esta temporada, es el colombo-holandés Michael Chacón. Pese a ser colombiano de nacimiento, gran parte de su vida vivió en Europa y muchos aspectos culturales y técnicos de nuestro país le ha costado incorporarlo en su manera de jugar. Sin embargo, Michael no se desespera y confía que, con el trabajo diario y una buena forma física, cuando vuelva a tener oportunidades no podrá desperdiciarlas.

"Me he sentido muy bien, debo seguir trabajando duro para acomodarme mejor en la cancha con los compañeros", señaló el ex jugador del Emmen, quien ha disputado cinco partidos con los verdolagas, de los cuales tres fueron en Liga, uno en Copa Colombia y uno en Copa Libertadores, para un total de 188 minutos disputados.



Sobre las diferencias en el juego holandés con el colombiano, Chacón declaró que "el fútbol colombiano es muy físico, más que en Holanda, eso ha sido lo más difícil que me ha costado. Los minutos que he tenido, pienso que me ha ido bien. Contra Junior sentí que fue el partido más difícil".



Michael tuvo un paso por la Selección Holandesa juvenil, (tanto sub 17 en 2011 como sub 19 en 2013) jugando con hombres como Memphis Depay o Nathan Aké, quienes se desempeñan en la élite del fútbol europeo. Sobre esos momentos, donde alcanzó a integrar la nómina campeona de la Euro Sub 17 en 2011 que ganaron en Serbia, el jugador expresó que "cuando jugaba en Holanda tenía contacto con el entrenador juvenil de la Selección Holandesa, pero se fue para Inglaterra (se trata de Albert Stuivenberg, segundo entrenador del Arsenal inglés)".



El volante verdolaga comentó lo que habla con viejos compañeros holandeses sobre la experiencia que está teniendo en Colombia, compitiendo tanto en Liga como en la Copa Libertadores. "Estoy muy contento de estar aquí, a los compañeros que tuve en Holanda les cuento sobre Nacional, que es un gran equipo y que el fútbol colombiano es competitivo".



Además, "la competencia es muy sana, me hablan mucho en los partidos y con su experiencia me ayudan a adaptarme mejor. En Colombia se juega más fuerte y en Nacional siempre hay que ganar. En Holanda es más tranquilo, no importa si se gana o no". En cuanto a lo que puede aportar en Nacional, Chacón declaró que "al equipo puedo ayudarle en marca, en las bolas largas, los cambios de frente".



Finalmente, el jugador opinó sobre los encuentros que se vienen en el calendario de Liga, en donde se destaca el clásico contra Medellín del próximo sábado. "El clásico que se viene es muy importante, son esta clase de partidos a muerte que no podemos perder. Tenemos que estar preparados, el grupo está muy bien, con buena energía y esperamos tener un muy buen partido".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8