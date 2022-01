Nacional lanzó su plan de abonos para el primer semestre de 2022

Este martes 4 de enero, Atlético Nacional lanzó su plan de abonos para el primer semestre de 20222, que incluyen 10 partidos de la Fase “Todos contra Todos” de la Liga I-2022 más un partido de la Copa Libertadores de la Fase 2 (ganador de César Vallejo de Perú vs Olimpia de Paraguay).



Estos abonos tendrán dos fases de descuentos de acuerdo a las siguientes fechas:



Los abonados 2020-I tendrán reservada su ubicación anterior hasta el 12 de enero a las 11:59 PM (Fase uno). La segunda etapa va desde el 13 de enero, hasta las 23:59 horas del día anterior del primer partido como local, (fecha 2 vs Junior de Barranquilla).

El presente Plan de Abonados I-2022 no incluirá para la venta a la Tribuna VVIP. Los abonados gozarán de 8% de descuento en Tienda Verde hasta el tiempo que dure el presente plan. Este beneficio es personal e intransferible.



Los precios de los abonos para cada fase son los siguientes:



Etapa 1



Para abonados 2020: Sur y Norte: $220.500, Oriental Baja Lateral: $296.100, Oriental Baja Central: $329.000, Oriental Alta Lateral: $327.600, Oriental Alta Central: $364.000, Occidental Baja Lateral: $462.000, Occidental Baja Central: $515.900, Occidental Alta Lateral: $557.900, Occidental Alta Central: $625.100, Platea: $980.000.



Para los abonados nuevos: Sur y Norte: $252.500, Oriental Baja Lateral: $338.400, Oriental Baja Central: $376.000, Oriental Alta Lateral: $374.400, Oriental Alta Central: $416.000, Occidental Baja Lateral: $528.000, Occidental Baja Central: $589.600, Occidental Alta Lateral: $637.600, Occidental Alta Central: $714.400, Platea: $1.120.000.



Etapa 2:



Para abonados 2020: Sur y Norte: $252.500, Oriental Baja Lateral: $338.400, Oriental Baja Central: $376.000, Oriental Alta Lateral: $374.400, Oriental Alta Central: $416.000, Occidental Baja Lateral: $528.000, Occidental Baja Central: $589.600, Occidental Alta Lateral: $637.600, Occidental Alta Central: $714.400, Platea: $1.120.000.



Para los abonados nuevos: Sur y Norte: $283.500, Oriental Baja Lateral: $380.700, Oriental Baja Central: $423.000, Oriental Alta Lateral: $421.200, Oriental Alta Central: $468.000, Occidental Baja Lateral: $594.000, Occidental Baja Central: $663.300, Occidental Alta Lateral: $717.300, Occidental Alta Central: $803.700, Platea: $1.260.000.



El conjunto verdolaga aclaró que, frente a situaciones no reguladas en los presentes términos y condiciones, vencidos los plazos establecidos en el presente numeral se entenderá que Atlético Nacional no estará obligado a otorgar algún tipo de descuento respecto a los valores plenos del plan de abonados I-2022.



Para conseguir el abono, pueden ingresar al portal ‘Siempre verdolaga’: https://siempreverdolaga.atlnacional.com.co/hincha/Abonado/



Los términos y Condiciones de este Plan los puedes consultar en el siguiente link



https://www.atlnacional.com.co/terminos-y-condiciones-plan-de-abonados-primer-semestre-del-ano-2022/



