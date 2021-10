‘Es importante quedar en la historia del club': Jefferson Duque

Con 81 goles anotados con la camiseta de Atlético Nacional, Jefferson Duque sigue haciendo historia en el equipo verdolaga. De esos tantos, acumula en este 2021 la cifra de 23 goles, su mejor rendimiento con el conjunto antioqueño en todos los años que ha estado, desde 2012 hasta 2015 y en su segunda etapa desde 2020 hasta la actualidad.



Además, el delantero antioqueño buscará su noveno título con Nacional y estirar esa marca de goles en fases importantes; anotó cinco goles en duelos de cuartos de final, tres en semifinales y siete en finales, este último siendo uno de los máximos artilleros en ese rubro.

En conferencia de prensa tras la clasificación a la final de la Copa Colombia, Duque, quien igualó a Hugo Horacio Lóndero como el sexto goleador en la historia nacionalista, agradeció este momento y espera darlo todo en esta recta final de la Copa y la Liga. “Es muy importante quedar en la historia del club y para eso nos preparamos. Que el paso que demos en Nacional nos pueda recordar, seguimos recorriendo y dejando huella en esta gran institución”.



Para Duque, “es una ilusión volver y seguir con esa huella que se había dejado antes. Portar la cinta de capitán es una gran responsabilidad que he tomado con seriedad. Debo seguir por esta tónica y ayudar al grupo a construir muchas cosas más, ahora nos queda trabajar fuerte y enfocarnos en esta recta final del campeonato”.



En cuanto a los aspectos a mejorar, el delantero indicó que “ahora debemos trabajar para mejorar la idea de juego, no renunciar a ella y afrontar como se juega una final. Es importante enfocarnos en los pequeños detalles para no sufrir de los errores que hemos cometido”.



Sobre el rival en la final, un equipo que conoce muy bien como Pereira, Jefferson declaró que “es muy lindo enfrentar a un rival como Pereira, para el grupo es un anhelo jugar una final. Nos queda darlo todo para conseguir el título. Felicito al Pereira, un gran equipo, que me acogió durante mucho tiempo, seguramente será una linda serie, partimos como local donde debemos marcar diferencia para ir a buscar el título como visitante”.



Finalmente, habló sobre los conatos de pelea y discusiones que hubo entre jugadores del equipo en momentos críticos de la llave contra Cali. “Eso muestra el compromiso que tenemos con la institución. No podemos dejar escapar detalles menores, tenemos las pulsaciones altas, pero en el camerino nos abrazamos todos. Estamos construyendo un gran equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8