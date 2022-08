Jarlan Barrera: ‘A Nacional lo exigen siempre, hay que dar el 100%’

Atlético Nacional igualó 2-2 contra Unión Magdalena, por la octava fecha en la Liga II-2022. Al final del encuentro, Jarlan Barrera fue uno de los jugadores importantes de la contienda, anotando un doblete que le significó al equipo verdolaga en sumar un punto, quedando con 9 unidades a un punto del octavo. El samario fue profeta en su tierra y en conferencia de prensa habló sobre el momento que está pasando el conjunto antioqueño.

“Yo creo que no podemos entrar confiados, creyendo que contra un rival como Unión Magdalena, que tiene trabajo y lo mostró, era sencillo. Debemos afrontar los partidos como lo hicimos en el segundo tiempo, a Nacional lo exigen siempre, hay que dar el 100% y en el primer tiempo no lo hicimos. Tenemos que mejorar mucho esa parte. Rescato la actitud y el juego en el segundo tiempo, metiendo a Unión Magdalena en su arco. También hay que revisar el tema de los árbitros, no me gusta hablar de eso, pero vi la jugada y era penal claro, la mano nuestra la revisó en el VAR, pero la otra no. Pedimos que sea igual para los dos”, remarcó.



Además, “rescato la actitud del Unión Magdalena, ellos arrancaron mejor que nosotros, anotaron dos goles y tomaron mucha confianza. Nosotros no podemos dejar que suceda otra vez. Hay mucho por mejorar, pero tenemos herramientas y jugadores para volver a buscar el título que es lo que nosotros queremos”.



Sobre el regreso de Sebastián Gómez, Barrera indicó que “sabemos la importancia que es Sebastián Gómez como jugador y como persona, dentro del campo es una pieza muy importante para nosotros. Al igual que él, todos los jugadores de la plantilla son importante, todos ayudaron para remontar contra un gran rival”.



El ex Junior y Rosario Central valoró el trabajo que viene realizando el equipo samario a lo largo de este campeonato. “Unión Magdalena es un equipo que va a querer hacer un gran partido, nosotros somos el mejor club de Colombia y se van a querer jugar un gran partido. Con el primer gol, estuvieron nerviosos, aprovechamos las bandas para lograr la remontada”.



Finalmente, el jugador se refirió a lo que sintió en anotarle al equipo de su tierra. “El sentimiento es el mismo, como a todos los equipos que les marco gol, soy profesional, estoy trabajando con Nacional, el equipo con el que doy la vida. Fue un respeto a la gente de mi barrio, de donde soy, de mi tierra. Mi abuelo, mi tío y un respeto hacia ellos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8