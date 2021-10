La importancia de la familia de Geisson Perea para dejar las críticas

Uno de los jugadores que logró ser resiliente y pasar de los abucheos al reconocimiento en el Atlético Nacional fue Geisson Perea, el zaguero vallecaucano de gran presente con los verdolagas, habló en el canal de YouTube de Nacional, donde manifestó esa frustración y las ganas de salir corriendo frente al reto que implica estar en uno de los equipos más grandes del país.

“Ha sido un desafío importante estar en Nacional, he llorado, me he incomodado, tuve ganas en algunos momentos en salir corriendo y dejar todo tirado. No fue fácil mi llegada, para algunos fue aceptada, para otros no. Pero cuento con Dios, que nos da esperanza y nos da algo positivo a la vuelta de la esquina, tenía la capacidad de demostrar mi juego, poco a poco se ha visto mi juego, para el fútbol no hay techo”, destacó Perea.



Además, “mi familia fue importante para cambiar esas críticas por aplausos. Sufrieron mucho, pero ellos fueron un impulso para seguir adelante. Lo he tenido todo para triunfar y siempre he tratado de brindar lo mejor. Mi hija María José me pide que haga goles, ver su felicidad hizo forjar mi carácter. De esas vicisitudes, hay que sobreponerse y seguir en la vida”.



El jugador es muy devoto a la religión y a la lealtad de sus compañeros, quienes también lo impulsaron para ser mejor. “Valoro cada momento, lo disfruto. Agradecido con Dios, con mis compañeros, trato de ser muy trasparente, entre más confianza, debe existir más respeto. Tenemos un gran presente y la idea es seguir escalando y dejar huella en Nacional”.



Sobre los gritos y las ordenes que imparte desde la defensa y que llegaron a escucharse en esos partidos sin público, Geisson expresó que “en ese momento fue importante lo que escuchaba la gente, fue importante para mi crecimiento. Mis compañeros escuchaban cuando yo hablaba o daba una orden y eso fue lo que hizo que confiara más en mis capacidades, pudiera liderar en la parte positiva”.



Hablando del tema familiar y de lo que le gusta disfrutar en su tiempo libre, Perea es un hombre muy familiar y amante de la salsa, género musical que comparte con el grupo y con sus seres queridos. “En mi familia somos muy salseros, cada que estamos en vacaciones nos reunimos en familia a ‘educar el oído’ y tocar los instrumentos, me gustaría saber tocar el timbal o el bongó. Todo eso sirve para que también disfrutemos en la cancha, tenemos el acompañamiento de los hinchas, vivimos cada partido como una fiesta y lo estamos disfrutando, por eso se están dando los resultados”.



Finalmente, el jugador está enfocado para analizar lo que se viene en Copa y Liga. “Lo más importante de esa humildad, es que hemos sido receptivos. Siempre hay ese respeto para buscar una mejoría siempre”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8