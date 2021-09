‘Los debuts también se sueñan, pero no me quedo con eso‘: Dorlan Pabón

Pasaron poco más de nueve años, para que Dorlan Pabón disputara nuevamente un partido oficial. De aquel mayo de 2012 a septiembre de 2021 cambiaron muchas cosas, en especial para el atacante antioqueño quien no quería llegar muy viejo a Atlético Nacional y en poco más de 20 minutos aportó para el juego ofensivo del equipo y marcó el tercer gol, de tiro libre, que selló el triunfo 1-3 sobre Alianza Petrolera.



“Contento con el debut, con el resultado, fue producto del buen esfuerzo de mis compañeros. Enfrentamos a un gran rival, que juega bien al fútbol, en un terreno complicado. Vamos haciendo las cosas bien, no hemos ganado nada, vamos paso a paso, tenemos los pies sobre la tierra y seguimos trabajando para lo que se viene”, destacó el ex Monterrey, Sao Paulo, Betis, Valencia, entre otros.

Dorlan tiene una meta clara y es conducir a los verdes a esa gloria que le ha sido esquiva en los últimos años. “Vengo a aportar lo que hice por fuera de Colombia, a sumar, aportar un granito de arena. Soy uno más y estoy disponible para mis compañeros y el cuerpo técnico. No ha sido fácil este regreso, agradecido con el cariño con el cuerpo técnico, la hinchada y mis compañeros. Espero devolvérselos con mi manera de jugar”.



Sobre si este regreso era como él se lo había imaginado mientras volvía de México, el lío con las inscripciones y se curara de un esguince, Pabón fue sincero y explicó que “fue un debut soñado, sabía que no iba a ser fácil porque venía de una lesión. Los debuts también se sueñan, no me quedo con eso, sino con el trabajo del grupo, es muy humilde, sabemos dónde estamos y es lo que nos da el día a día. Esto no puede quedar aquí, porque todavía no hemos ganado nada”.



Finalmente, para el jugador no es suficiente con la buena presentación en Barrancabermeja, quiere más y confía estar mejor físicamente para sumar más minutos y aportarle al equipo en Bogotá contra Santa Fe por la Copa. ‘Memín’ le apuesta al doblete con Nacional en este 2021. “No estoy al cien por ciento, apenas sumé unos minutos después de tanta para. Me siento muy bien físicamente, me preparo como si fuera un ‘pelao’ de 20 años. El fútbol es muy físico hoy en día y tendré estos días para estar mejor. Los errores los vemos en la semana y lo corregimos en cada entrenamiento”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8