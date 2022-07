Quintana: ‘Mostramos una buena cara, enfrentamos a un gran rival’

Llegó la revancha para Aldair Quintana en el arco de Atlético Nacional, tras la controversia del audio filtrado, los errores y la consolidación de Kevin Mier y Luis Marquínez, el tolimense estuvo muy cerca de dejar el club en este mercado de pases. Sin embargo, supo esperar y frente a Deportes Tolima en Ibagué, el ‘1’ verde logró una gran actuación que le sirvió para ser destacado como el jugador del partido. Al final del encuentro, el golero dejó sus sensaciones de este vibrante partido.

“Queda un sabor amargo porque se nos escapó la victoria en la última jugada del partido. En lo personal, llevaba un tiempo sin actuar y no es fácil, hubiese sido mejor si conseguíamos los tres puntos. Mostramos una buena cara, enfrentamos a un gran rival y queda recomponer para lo que viene”, remarcó.



En cuanto a la falla en el empate ‘pijao’, Aldair explicó que “la distracción en la última jugada, considero que pudimos darle un mejor manejo, nos llegaron en un contragolpe, marcamos mal. Queda recomponer, mostramos mejor juego y ahora tenemos que comenzar a sumar”.



En lo personal, el golero indicó que “llevaba mucho tiempo sin competir, no es fácil. El grupo y las directivas me dieron el respaldo que necesitaba para volver. Nos duele que se nos vayan dos puntos así, porque nos habíamos preparado para la victoria".



Finalmente, Quintana habló sobre el próximo partido, por la ida de los cuartos de final en la Copa Colombia contra Junior en Barranquilla. “Junior es un rival que conocemos bien, ya lo enfrentamos este semestre. Nosotros debemos ir a Barranquilla a conseguir un buen resultado en una llave complicada”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8