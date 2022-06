El ‘Arriero’ Herrera: ‘hoy en Nacional, estoy dirigiendo de ‘arepa’

Hay alegría en Atlético Nacional. El cuadro verdolaga consiguió su estrella 17, luego de un partido complicado contra Tolima en Ibagué. El gol de Jarlan Barrera desató toda la alegría en Medellín y el silencio en el Manuel Murillo Toro. En medio de la expectativa de los penaltis, el cuadro antioqueño se mantiene como el más ganador de Colombia.



Las críticas a Hernán Darío Herrera llegaron desde que llegó, pasando momentos complicados en el banquillo verde. El ‘Arriero vivió todo tipo de situaciones, incluso, se ha hablado del bajo salario que tiene como entrenador del plantel profesional.



El estratega de Nacional habló de lo que fue la estrella verde.



Balance del partido y continuidad de Gio Moreno: lo de hoy fue un partido difícil, un rival que nos sometió en el primer tiempo. Nosotros aguantamos, fue complicado. En el segundo tiempo el equipo mejoró. Con la expulsión, Nacional tomó el manejo y gracias a dios conseguimos el gol de Jarlan, es una jugada trabajada en semana, es el gol del título. Hay que darle méritos a la hinchada, directivos y sobre todo a los jugadores. Ellos se lo merecen, por todo lo que hicieron. Si yo me quedo en Nacional, Gio se queda en Nacional. Quiero continuar con él, es un líder.



Momentos complicados vividos en Nacional: Para mí ha sido muy duro, lo que ha pasado en Nacional conmigo. He tenido muchas tristezas, por lo que viví en las menores. Muchas cosas duras en el último año. Estoy dirigiendo como dicen los paisas, de ‘arepa’. En las menores yo no tenía equipo, alguien me quería retirar de las menores. De un momento a otro me llaman a tomar la profesional, fue un reto que me gustó. Sobre todo, estar con ese grupo de jugadores, me dieron la mano. Tomamos este camino, tomamos un grupo de amistades, compartir y estar unidos, más allá de los trabajos.



Estoy con una satisfacción de ser campeones. La gente que no creía, no valoraba el trabajo. La gente que no cree que Nacional fue campeón. Hoy, para todo mundo, fue campeón. Que jugó mal, que no tiene el ADN Nacional, es campeón. La copa la recibimos nosotros, cuando se agarra esa copa, no hay más que decir. Si jugamos feo, qué se le hace. Nacional estaba buscando esto hace cinco años. Encontramos un grupo que le dimos confianza, tienen para jugar en Nacional.



Cuánto gana el ‘Arriero’ Herrera como entrenador de Nacional: creo que lo que yo reflejo, muestro es alegría, de ser campeón con este equipo. En poco tiempo, porque lo agarré hace tres meses. Es una satisfacción grande. Lo del suelo, si se lo digo, no me lo creen.

Adicional, Giovanni Moreno afirmó que Hernán Darío Herrera es “el técnico campeón que menos gana del futbol profesional, estoy seguro. Nosotros sabemos eso. Esto se lo ganó a pulso y esperamos que continúe con nosotros y le reconozcan eso. Cuántos técnicos no pasan por acá ganando fortuna, la sufrió, la vivió desde abajo. Muchos no saben su historia, no le gusta hablar. Lo mandaron a caminar por la plaza Botero. Me alegro por él, sé su situación”.