Nacional no encuentra respuestas previo al duelo de Copa

Atlético Nacional sufrió su segunda derrota en la Liga I-2022, esta vez fue Bucaramanga el verdugo de un equipo que tuvo en su gran mayoría suplentes. Además, esta fue la segunda caída de manera consecutiva, luego del revés sucedido en Paraguay contra Olimpia, por la ida de la Fase II en la Copa Libertadores 2022.



Los verdolagas sufrieron seis goles en estos últimos dos juegos y el panorama no pinta bien para un equipo que deberá remontar dos goles contra Olimpia el próximo jueves en el Atanasio y competir en el clásico antioqueño contra el DIM, para no perder terreno en el certamen local. A continuación, cinco puntos sobre este encuentro contra los ‘leopardos’.

Mala selección de la nómina: Pese a las lesiones de Jhon Duque, Yerson Candelo y Álvaro Angulo, Nacional optó a un equipo mixto y con muchos juveniles tanto en la convocatoria como en el partido. Ubicar un hombre como Danovis Banguero en el puesto de central, teniendo a Jesús Zabala y en vez de Giovanni Moreno, tener a un jugador de más ataque como Ruyery Blanco.



Aldair Quintana: El arquero no tiene confianza y eso le costó su continuidad en el partido. Dos errores puntuales que terminaron en goles. El golero no aprovechó las oportunidades en cancha, luego de recibir el respaldo del grupo y del club.



Eficacia: Atlético Nacional generó 12 remates, de los cuales cuatro fueron a puerta y uno terminó en gol, el cual fue en propia puerta. Tienen la pelota, pero no saben como aprovecharla, es un equipo predecible en su juego y que varios de los rivales ya le tomaron la mano.



Tenencia de la pelota: Nacional tuvo el 59 por ciento de la posesión de la pelota a lo largo del partido, pero sin precisión para generar peligro. Falta sorpresa, rebeldía en el terreno de juego. Por no variar el esquema, se hace que el equipo cuente con el balón, pero no era efectivo con ella.



Actitud: Nacional fue un equipo apático, mermado anímicamente, ansioso por momentos. Un juego muy lento, sin cambios de ritmo, a muchos jugadores parece que les diera igual el resultado. No es algo que se haya visto en este último partido, sino en varios.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8