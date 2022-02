Nacional no fue efectivo y apenas pudo empatar contra Alianza

Atlético Nacional tuvo más de 100 minutos contra Alianza Petrolera, pero no logró descifrar la defensa de su rival en el Atanasio y ante 27.861 espectadores. A continuación el análisis de este empate sin goles contra los de Barrancabermeja.



Efectividad: Nacional efectuó 25 remates, de los cuales ocho fueron a puerta. Faltó contundencia en las llegadas a campo rival, más allá del buen trabajo de Alianza.

Posesión de la pelota sin precisión: Los verdolagas lograron el 75 por ciento de posesión de la pelota, pero no logró demostrarlo en el marcador. En otros partidos tuvo menos posesión y fue ganador.



Le sigue costando como local: En su tercer partido en el Atanasio, Nacional apenas sumó cuatro puntos. Poco para un equipo que debe tener un buen volumen de puntos en cualquier condición.



Movimientos predecibles: La pelota cruzada, los centros de costados y la exagerada tenencia de pelota hicieron que Nacional se estrellara contra un 'frontón', que no logró descifrar.



Creación y ataque: Nacional no fue un equipo creativo, que intentara un cambio de módulo táctico, entre los volantes y los delanteros no hubo sinergia y eso terminó pesando en el resultado.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8