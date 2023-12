Nacional habría tomado importante decisión sobre Jarlan Barrera

Atlético Nacional aún tiene opciones de clasificar a la gran final de Liga BetPlay y aunque el panorama es complicado, se aferran a los números, pero lo cierto, es que el conjunto verdolaga dirigido por Jhon Jairo Bodmer ha logrado conseguir importantes resultados y uno de ellos fue asegurar Libertadores tras ganar la Copa BetPlay.

Sin embargo, con el torneo a punto de finalizar, las directivas han empezado a gestionar algunos contratos de jugadores y se están empezando a conocer detalles sobre jugadores que probablemente no continuarán para 2024 tras bajo rendimiento o porque no serán tenidos en cuenta en el proyecto.



Uno de los jugadores que ha causado gran incertidumbre ha sido el volante Jarlan Barrera, quien no fue tenido en cuenta en el proceso que inició William Amaral y con Jhon Jairo Bodmer tampoco ha tenido ese protagonismo. Además, las lesiones no lo dejaron demostrar sus cualidades.



Ante ese difícil panorama y lleno de incertidumbre, Atlético Nacional estaría pensando en dar por terminado el contrato de Jarlan Barrera y de acuerdo al periodista Mariano Olsen, el club ya le informó al jugador que le terminará el contrato por justa causa, por no cumplir con obligaciones profesionales.

URGENTE

Atlético Nacional envió a Jarlan Barrera la notificación oficial de término de contrato de trabajo con justa causa.

El club antioqueño aduce que el futbolista (cuyo vínvulo se extiende hasta diciembre de 2024) no cumplió con obligaciones profesionales. pic.twitter.com/sRDsllBSAt — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 2, 2023



Ante esta alta posibilidad de no continuar, el jugador estaría pensando en escuchar ofertas de otros clubes y uno de los que ha saltado como posibilidad es el Deportivo Cali, aunque habrá que esperar si finalmente Nacional confirma su no continuidad y ver si el azucarero lo puede tener en sus planes para 2024.





Cabe mencionar que el último partido de Jarlan Barrera con Atlético Nacional fue el pasado 26 de junio, en la gran final vuelta en El Campín contra Millonarios, en la que ingresó a cobrar un penalti y terminó errando. A partir de allí, no logró jugar ni un minuto en todo el segundo semestre de Liga.