Nacional sigue con anemia de gol en Liga: su curva de rendimiento

Atlético Nacional empató sin goles contra Independiente Medellín, por la fecha 19 de la Liga II-2021. El equipo sumó su tercera igualdad consecutiva en el campeonato, algo que no ocurría desde julio de 1989. Además, en 907 partidos disputados por torneos cortos de Liga (desde 2002), primera vez que Atlético Nacional empata tres juegos seguidos con marcador 0-0. Datos preocupantes de cara a una etapa final de campeonato, donde no hay margen de error. A continuación, el análisis verdolaga en el clásico antioqueño.

Definición: Nacional llegó bien, pero le faltó concretar las jugadas, se notó mucha ansiedad en el frente de ataque. Faltó elaboración y sorpresa como ensayar la media distancia. La ausencia de un hombre como Jarlan Barrera, hizo que el equipo no fuera tan contundente como en el juego de Copa contra Pereira.



Niveles de jugadores: Pese al crecimiento de hombres como Bryan Rovira y la consolidación de otros como Kevin Mier, Nelson Palacio o Emmanuel Olivera. Jugadores como Yeison Guzmán y Danovis Banguero no tuvieron un juego brillante. En el caso del ex Envigado, le faltó hacerse cargo más del juego y de llevar las ideas a oportunidades de gol, mientras que el ex Tolima, Cúcuta, entre otros, no logró entenderse en su banda con Dorlan Pabón ni con Alex Castro, con lo cual ni atendía bien su marca, ni explotaba su sector izquierdo.



Kevin Mier: Notable cuando lo exigieron, no le pesó la responsabilidad de jugar un clásico y apareció en el momento que Nacional lo necesitaba. Es su segundo arco en cero, demostrando que puede ser un arquero confiable.

Notable cuando lo exigieron, no le pesó la responsabilidad de jugar un clásico y apareció en el momento que Nacional lo necesitaba. Es su segundo arco en cero, demostrando que puede ser un arquero confiable.



Jóvenes con punto alto: Para este clásico, Nacional incluyó a 10 jugadores formados en el club, ocho jugadores convocados menores de 23 años y eso es destacable en cuanto a la proyección que tiene el grupo dirigido por Alejandro Restrepo como pieza importante para lo que buscan lograr con el fútbol formativo.



Toma de decisiones: Ligado con el primer punto, Nacional tuvo varios contraataques que no lograron a buen término por la mala decisión que tomaron los jugadores. Ni en inferioridad, ni en superioridad numérica lograron generar un mayor peligro y eso derivó en perder la pelota rápidamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8