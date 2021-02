¿En qué estaba pensando? Vea el insólito fallo de Álvez con Nacional

Sorpresa total en el Atanasio Girardot, al término de los primeros 45 minutos Atlético Nacional no a logrado vulnerar el arco de Boyacá Chicó y ocasiones no le han faltado.

​Cuando transcurrían 20 minutos de juego, el delantero uruguayo quedó solo frente al arco tras un rebote, sin explicación alguna controló en lugar de definir y tardó tanto que un defensor rival le "madrugó". La jugada evidentemente no pasó desapercibida en redes sociales, véala acá:

¡Estás loco Álvez, cómo te comes ese gol! 😱❌#LALIGAxWIN pic.twitter.com/0qoQuGIVHW — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 7, 2021