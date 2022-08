Jefferson Duque habló del registro que acaricia: 'no estoy ansioso'

Con 97 goles en 226 partidos disputados, Jefferson Duque está muy cerca de llegar al podio de los artilleros históricos en Atlético Nacional junto a Víctor Aristizábal y Jhon Jairo Tréllez.



Tres goles lo separan de quedar su nombre en una de las páginas doradas en 75 años de existencia para los verdolagas. Sin embargo, Duque se lo toma con tranquilidad, para él, primero está lo colectivo que lo particular y así quiere seguir, trabajando en función del equipo.

"Las metas personales van llegando partido a partido, yo no me he puesto una meta de llegar a los 100 goles. El semestre pasado preferí ser campeón que ser goleador. Muy rico quedar en la historia, pero estoy más enfocado en ganar más títulos con Nacional", remarcó el goleador.



Además, "se han hecho muy buenas las dos últimas presentaciones y nos estamos tomando confianza. Poco a poco estamos llegando a ese tope futbolístico, hay que seguir trabajando, seguir aprovechando las oportunidades y siendo efectivos. Tenemos una semana larga para trabajar".



Pensando en el próximo partido, donde recibirán a Junior con la difícil tarea de revertir un 3-0 en contra para aspirar a las semifinales de la Copa Colombia, Duque explicó que "el partido contra Junior será muy atractivo. Ellos marcaron diferencia en su casa, pero Nacional ha remontado marcadores, estamos trabajando para ser efectivos, aprovechar las posibilidades y desde el primer minuto buscar el gol. Esperaremos qué nos plantearán ellos y contamos con el acompañamiento de nuestra hinchada".



Entrando en materia, Jefferson precisó que "ya nos hemos enfrentado varias veces con Junior y sabemos qué podemos esperar de ellos. Nosotros tenemos que trabajar fuerte en los entrenamientos y plasmar la idea el día del partido, concentrados, la efectividad será fundamental, con el apoyo de los hinchas".



Volviendo al reto de los cien goles, Jefferson disfruta el momento y el presente. "Es lindo que la gente que siempre me ha apoyado va a querer que consiga esta clase de objetivos. Pero voy más por lo grupal que lo individual, lo demás llega por añadidura. No estoy ansioso por llegar a los 100 goles, sé que se puede dar y si llega será muy lindo. Si logro el objetivo, lo disfrutaré mucho, con mi familia y con los que siempre me han apoyado".



En cuanto al presente en la Liga sobre los goleadores veteranos y si hay buen recambio, Duque indicó que "en Colombia tenemos jóvenes muy buenos. Acá tenemos a Ruyery Blanco y a Tomás Ángel, que cuando les lleguen la oportunidad la van a aprovechar. Hay delanteros más experimentados que los técnicos confían más en ellos. Hay que darles confianza y seguir creyendo. En equipos grandes se exigen más por los títulos y por eso se la juegan por delanteros más experimentados".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8