Jefferson Duque concentrado y solidario en el ataque de Nacional

Atlético Nacional se prepara para enfrentar este sábado a Águilas Doradas, por la undécima fecha en la Liga I-2021, sin descuidar lo que podrá ser el juego de ida por la Fase II de la Copa Libertadores frente a Guaraní de Paraguay. Jefferson Duque confía en seguir aportando experiencia, goles y liderazgo con los verdolagas.



“Estoy muy bien, me siento a tope para competir y ansioso para afrontar los partidos importantes que se vienen. Sobre los partidos contra rivales que no están pasando por un buen momento, lo hemos hablado con los compañeros, sabemos que los partidos contra equipos que no pasan un buen momento nos complican mucho y nos hacen ver un poco feo. Pero estamos convencidos que debemos imponernos”, resaltó Duque.

En cuanto a la función en ataque junto a Jonatan Álvez, Jefferson indicó que “los partidos que se hicieron con (Jonatan) Álvez fueron importantes, quizás él es un poco más de área y a mi me tocó salir del área. Todo depende del técnico, si nos vuelve a ubicar en el terreno de juego”.



Además, “para mí, para los compañeros, para los hinchas, independiente que esté o no en el equipo, es muy bueno que Jonatan (Álvez) regrese al gol. Venimos haciendo un trabajo muy bueno, hay mucho potencial, mucho gol en el ataque y eso es muy bueno para el equipo”.



Recordando aquellas declaraciones contra Deportes Tolima, Duque no cree que haya influido en el repunte deportivo del equipo. “Los jugadores somos conscientes de lo que se dijo esa vez, lo aceptaron de la mejor manera y no se si fue por eso que el equipo ha tenido un mejor desempeño. Ahora toca seguir y no dejar que el equipo se caiga”.



Sobre Águilas Doradas y Guaraní, los próximos rivales de Nacional, Duque comentó que “hay que estar muy bien preparados para enfrentar a cualquier rival, estamos teniendo una carga de trabajo muy buena para afrontar lo que se viene. En la Copa Libertadores, estamos ilusionados, queremos estar muy bien para afrontar estos compromisos y con muchas ganas de avanzar fases y meternos en la fase de grupos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8