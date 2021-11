Jefferson Duque, el verdugo del DIM que no se quiso perder el clásico

El capitán no deja el barco, menos con un clásico antioqueño por delante, donde los condimentos se juntan al ver la posibilidad que tiene Atlético Nacional de eliminar al DIM en este juego y que Jefferson Duque es un verdugo del poderoso. La ‘fiera’ goza de un momento estelar, no solo aporta con goles, sino que asiste y entra en el circuito de juego.



Con su doblete en Copa frente al Deportivo Pereira, el ‘9’ de Atlético Nacional no se queda quieto y va por más. En este 2021, acumula 26 goles; 20 por Liga, cuatro en Copa Colombia y dos en Copa Libertadores, siendo el jugador colombiano con más goles anotados en este 2021, por encima de Frank Castañeda del Sheriff quien tiene 25.

Es su mejor momento goleador, siendo un jugador con varias operaciones de rodilla, su condición física es excelente, no pide ningún descanso y quiere jugarlo todo con los verdolagas. Acumula 84 goles con la camiseta de Nacional, los mismos que Oswaldo Marcial Palavecino, quien está en el puesto quinto de los máximos goleadores del conjunto antioqueño.



Con varios partidos por delante este año y su nivel de ataque, probablemente se acerque a Humberto ‘Turrón’ Álvarez, quien está en el cuarto lugar con 97 goles, el podio un tanto lejos, están Gustavo Santa con 101 goles, Jhon Jairo Tréllez con 105 y ya en otra galaxia, Víctor Aristizábal con 207. Duque de 34 años y con esa velocidad, no es descabellado que le pelee a la ‘leyenda del gol’, quien además es su ídolo.



El récord que ya tiene en su poder es del máximo goleador en finales, acumula nueve goles y podría sumar más si disputa el duelo de vuelta contra Pereira en la Copa Colombia, o si llega a la definición de la Liga.



En cuanto al clásico antioqueño, Víctor Hugo Aristizábal es el goleador de los clásicos con 19 goles, Jefferson Duque con siete goles, está a uno de meterse en el top cuatro de los goleadores y quedaría a tres de Gustavo Santa, quien es tercero en esta tabla de artilleros con 11 goles.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8