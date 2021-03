Jarlan Barrera resalta la confianza en su juego en Atlético Nacional

Atlético Nacional se prepara para su regreso a la Copa Libertadores, tras dos años de ausencia y el objetivo a corto plazo es entrar a la fase de grupos. Todo depende de avanzar en las dos Fases que tiene por delante, comenzando la de este jueves frente a Guaraní de Paraguay. Jarlan Barrera sería el llamado a manejar el frente de ataque verde y confía en seguir con un pico alto de rendimiento para aportar con goles y buenas actuaciones en el grupo dirigido por Alexandre Guimarães.



“Todo va en la confianza, independiente de la posición y la función del campo, todo depende del trabajo que uno haga, sabiendo que este cuerpo técnico está con la confianza muy buena con todo el equipo, es importante saberla aprovecharla para no quedarle mal al cuerpo técnico y a los hinchas”, precisó.



Además, “esa racha goleadora se debe también a los compañeros que me ayudan mucho en el campo, a veces el rival presiona mucho y desde atrás se ven mucho los espacios que fabrican los compañeros y eso me queda para poder marcar, siempre estamos pendiente en lo colectivo, teniendo buena circulación de pelota y lo importante es que se refleje para que el equipo gane”.



Sobre el juvenil Tomás Ángel, delantero juvenil que anotó su primer gol como profesional, Jarlan indicó que “Tomás (Ángel) es un jugador con grandes condiciones y un muy buen ser humano. Hace muy buenos movimientos como delantero, como también lo hace Jefferson (Duque) y como las hace el ‘Loco’ (Jonatan Álvez). Son los primeros minutos que va jugando, es importante que aproveche la confianza que le damos y es muy bueno aprovechar con esos buenos jugadores que van saliendo de Nacional”.



Volviendo a su rendimiento personal, el samario remarcó que “todo es de trabajo, nada es fácil eso lo sabemos, hay que seguir trabajando. Esto apenas empieza, tenemos camino por recorrer, se viene la Copa Libertadores, uno de nuestros objetivos y queremos seguir por esa senda del triunfo”.



Aunque está en buen nivel, el ex Junior no se confía y tampoco deja las cosas al azar. “Esa autocrítica se tiene que ver cuando estoy jugando bien y eso es importante para cuando hayan partidos donde el rival te quiera minimizar y nosotros evitar que nos puedan agredir. Frente a América nos hicieron hombre a hombre, traté de alejarlo de mi marca y ahí fue donde llegamos al 2-1 a favor nuestro. Siempre hay que buscar espacios donde saquemos nuestro mayor beneficio”.



En cuanto al análisis del juego y la labor del entrenador, Barrera precisó que “cuando llega una persona y te dice que voy a ser importante es importante para mí, me gusta aprovechar esa confianza, trabajar, cuidarme dentro y fuera de la cancha, aprovechar este momento y tratar de hacerlo muy bien”.



Finalmente, el jugador se imaginó cómo puede ser su gol ideal con Nacional. “Me sueño haciendo un gol en una final de Liga, de Copa Libertadores, hacer un gol de media cancha, lo he ensayado varias veces. Pero todo gol es importante para mí, especialmente para el hincha que lo disfrute”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8