Jarlan Barrera es positivo: ‘Este tiene que ser el año de Nacional’

Luego del gran clásico entre Atlético Nacional y América de Cali, hubo cuatro goles, jugadas discutidas por el VAR y juego con intensidad. Más allá del resultado que fue mejor para los escarlatas que para los verdolagas, en el local se destacó Jarlan Barrera, quien hizo el segundo gol, marcó otro que se lo anularon, pero poco a poco retoma ese nivel con el que fue importante en equipos como Junior y en los primeros juegos con Nacional.



Al final del partido, le dieron el premio de la Dimayor al jugador del partido y dejó sus sensaciones tras este resultado que los mantiene en la parte alta de la tabla. “Terminamos tristes, con sabor amargo, queríamos ganar el clásico por nosotros, por nuestras familias y por los hinchas. Ahora hay que seguir anulando para los juegos que vienen”, precisó.



Durante este encuentro frente al vigente campeón colombiano, Jarlan marcó un gol, hizo tres tiros a puerta, jugó 96 minutos y realizó 49 de 57 pases completos, para una efectividad del 86 por ciento, datos significativos para el samario que va volviéndose en un jugador fijo para el esquema de Alexandre Guimarães.



“Debo seguir con esa actitud, sabiendo que este tiene que ser el año de Nacional, con mucho trabajo, mucha humildad y pienso que vamos por buen camino”, detalló Barrera.



El ex Junior ponderó a su rival, quienes los exigieron hasta el pitazo final. “A pesar de las ausencias, América tiene una plantilla con mucha calidad, jugadores jóvenes con mucha proyección y ganas de triunfar en el fútbol colombiano. Estábamos muy molestos, no queríamos que nos empataran en el último minuto, ahora debemos corregir para que no nos vuelva a ocurrir”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8