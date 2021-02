Jarlan Barrera está lleno de confianza y goles al servicio de Nacional

Nombrado como la gran figura en el partido donde Atlético Nacional se impuso 2-0 sobre Boyacá Chicó en la quinta fecha de la Liga colombiana I-2021, Jarlan Barrera va encontrando su ritmo de juego, intensidad y goles para ser una pieza clave en el esquema de Alexandre Guimarães.



“Agradecerle a Dios por los tres puntos del equipo, fue un gran desempeño de mis compañeros, un buen trabajo en equipo, debemos seguir por este camino, demostrar un buen fútbol que Nacional ha acostumbrado durante muchos años y pienso que vamos bien”, indicó el samario que ya completó dos goles con los verdes en este certamen.

Sobre ese gol que abrió el camino al triunfo de su equipo, Barrera precisó que fue “una linda anotación, vi que cuando iba a tirar el centro, la marca que tenía se me regaló un poco, pude hacer el enganche bien, me acomodé a la izquierda y pude hacer un gran gol”.



En cuanto a lo que les exige Guimarães y su equipo de trabajo, Jarlan explicó que “el cuerpo técnico nos pide que nos asociemos con Andrés (Andrade), con Vladimir (Hernández), con (Jonatan) Álvez, con (Jefferson) Duque, con Déinner (Quiñones) con (Alex) Castro cuando estén y ser más fluidos en la parte ofensiva”.



Volviendo al análisis del partido, en donde tuvieron varias opciones para lograr una goleada, el ex Junior y Rosario Central señaló que “a pesar que en el primer tiempo tuvimos demasiadas chances de gol, en el segundo tiempo tuvimos esa intensidad y la paciencia porque sabíamos que en cualquier momento iba a llegar el gol. Sin desconcentrarnos atrás, porque eso nos lo puede cobrar el fútbol. Fuimos inteligentes, esperamos el momento que llegó. Más que ansiedad, metimos ritmo al juego. Todo equipo va a querer hacer el gol, debíamos meterle ritmo al Chicó que ellos estaban desesperados por las llegadas que generamos, tuvimos paciencia hasta que llegaron los dos goles”.



Además, “la confianza es todo, hacia un jugador y todos los jugadores, el cuerpo técnico ha mostrado una confianza muy importante para soltarnos, para fluir nuestro juego, dar buen fútbol y ganar los partidos. Todos queremos que este sea el semestre de Nacional, si en lo personal me salen las cosas bien es muy bueno, pero si todos logramos los objetivos y el equipo el título sería mucho mejor”.



Finalmente, el atacante destacó que “Copa Libertadores o Liga, el objetivo es hacer las cosas bien, ganar los partidos y marcar. Pero también hay que ver que no nos llegan mucho, nos vamos tranquilos por eso, porque en cualquier momento podía entrar los goles”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8