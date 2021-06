Guzmán viviendo el sueño en Nacional: ‘es una promesa a mi familia’

Y un día Yeison Guzmán regresó a entrenarse en el oriente antioqueño, el nacido en La Unión ahora estará en Guarne, donde Atlético Nacional tiene su sede deportiva. Para el talentoso jugador, llegar al conjunto verdolaga fue un sueño cumplido y una promesa familiar, esa que comenzó años atrás y que ahora espera materializar con trabajos, logros deportivos y títulos.



"Vengo con la ambición de hacer historia con esta camiseta, ganar la mayor cantidad de títulos posibles. Aportarle a esta institución, estoy muy feliz de estar aquí y con la responsabilidad que esto implica", detalló el volante ofensivo surgido en Envigado Fútbol Club.#



Antes de arrancar la presentación a los medios de comunicación, el presidente Emilio Gutiérrez expresó que "Yeison es un jugador con grandes condiciones, siente la camiseta y quiere cumplir muchos sueños en esta institución. Le deseamos lo mejor".



Guzmán indicó que "sé de la responsabilidad que recae sobre mí, conozco mis capacidades, vengo a aportar y hacer más grande este club y escribir más historia en él. En el frente de ataque me desenvuelvo muy bien, por extremo izquierdo, derecho, en el centro y en cualquier parte me siento muy bien".



Sobre esos orígenes en La Unión, Guzmán detalló que “desde niño vengo con la pelota en los pies, en La Unión jugaba en la escuelita y ahí comencé a construir mi carrera. Con el apoyo de mi familia, mis amigos. Ahora que estoy cumpliendo este sueño, me siento muy feliz".



Siguiendo con ese sueño y la opinión de su entorno familiar, Yeison comentó que "mi familia está muy feliz, es una promesa a mi familia de estar en Nacional. Ellos confían en mis capacidades y lo que puedo dar acá".



En cuanto al tema contractual con los otros clubes que estaban cerca como Cruzeiro de Brasil y Junior, el jugador de 23 años precisó que "el tema con Cruzeiro se cerró bien, no hay ninguna mala noticia, todo estuvo a la orden del día. El pacto que se hizo fue entre clubes (Junior-Envigado) conmigo no hablaron y por eso se cayó la negociación. También porque quería estar en Nacional”. Además, "siempre hubo el interés de Nacional. Me alegra que me hayan tenido en cuenta y por eso también me decidí por estar acá".



Finalmente, Guzmán habló sobre la confianza que tuvieron en el conjunto ‘naranja’ en llegar al verde y su preferencia por portar el dorsal 17 en Nacional. "Las directivas de Envigado confiaron en mis capacidades, sé que acá voy a dar el máximo, tengo las ganas de estar acá. El número 17, me gusta, lo tuve desde niño".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8