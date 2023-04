Autuori salió satisfecho tras el 0-0 contra Envigado: 'No costó nada'

Atlético Nacional encajó tres partidos sin marcar gol (Equidad 0-0, Junior 0-1 y Envigado 0-0) en la Liga Betplay I-2023. Pese a ello, el técnico brasileño Paulo Autuori salió tranquilo y está motivado de cara al remate del campeonato.



Autuori aseguró que su equipo no tiene tiempo de lamentar, esto pensando en la expulsión de Dorlan Pabón, y desde ya piensa en Unión Magdalena.

Balance del partido: "Nosotros hemos jugado suficiente para ganar el partido y hasta con cierta tranquilidad. Hemos logrado una expectativa de gol muy alta. Hay que felicitar al arquero de Envigado, lo hizo muy bien y uno tiene que reconocer eso. Desafortunadamente el balón no quiso y el palo lo ha salvado".



"Jugamos con organización, tuvimos el control del partido y Kevin (Mier) atajó el momento más importante, pero él tampoco tuvo mucho trabajo porque estuvimos ordenados y no dejamos al rival sacar provecho de contraataque. El equipo ha jugado muy bien y ha dejado un escenario positivo. No hay tiempo para lamentarnos porque el miércoles ya estamos jugando. Hay muchas cosas positivas del partido".



La dificultad del gol contra Envigado: "No costó nada. Tenemos que mantener lo que estamos haciendo y esto va a pasar con naturalidad. Uno tiene que estar con la claridad de las cosas buenas que se tienen. Nosotros fuimos eficientes por como jugamos pero no eficaces. El arquero rival estuvo muy bien y no nos ha permitido en las opciones claras. Vamos a clasificar con un equipo creciendo".



Ausencia de Dorlan Pabón tras expulsión: "A mí nunca me gustó lamentar las ausencias. Mi labor es encontrar soluciones con el grupo. Dorlan está en un momento muy bueno pero los goles que ha hecho lo hizo con participación de otros jugadores. Está con una eficacia enorme y hay que estar tranquilo para poder reemplazarlo".