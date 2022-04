La evaluación del ‘Arriero’ Herrera tras la derrota de Nacional

Atlético Nacional puso freno a siete encuentros consecutivos sumando entre Liga y Copa Libertadores. Al final del partido, con la derrota frente a Águilas Doradas, el técnico Hernán Darío Herrera sacó lo bueno pese al mal resultado.



“El partido fue para examinar el ritmo de competencia de algunos jugadores, queremos pelear la Liga y la Copa y queremos tener a todos en una buena forma. El juego fue muy nivelado, al final un penal nos privó del resultado, pero hay que seguir trabajando, corriendo para lo que viene en finales”, remarcó Herrera.



Además, “nos faltó juego, tener la pelota, no encontramos el medio y eso nos da para seguir mirando cosas y evaluando lo que viene en las finales. Nosotros estamos pensando en los tres frentes, ser líderes en la Liga, avanzar en Copa y afrontar con todo las finales. Encontramos un rival que se nos paró bien, debemos darle mérito de su juego”.



En cuanto al nivel de juego de Yeison Guzmán y lo que le dijo a Juan David Cabal luego de ser expulsado, el ‘Arriero’ precisó que “lo de Yeison Guzmán, lo había visto jugar por banda, le dije que se juntara más por el medio, pero no logró descifrarlo. Lo de Juan David Cabal hay que tener cabeza fría, se vienen partidos importantes y hay que tener jugadores disponibles para estos juegos”.



Finalmente, el técnico ponderó el trabajo de su rival. “El equipo estuvo corto, no hubo espacios para salir rápido y tuvimos que pensar la jugada. Había que estar lentos para acelerar, pero Águilas no nos dio la posibilidad de avanzar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8