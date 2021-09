'En cada juego salgo a matarme por este equipo': Emmanuel Olivera

Con una gran campaña, Atlético Nacional confía en seguir creciendo de la mano de sus jugadores como Emmanuel Olivera, el argentino pasa por un gran nivel deportivo y en su primera experiencia en el fútbol del exterior, aprende todos los días y trabaja para conseguir la gloria deportiva.



"Esta semana larga nos permite trabajar mejor en la idea de juego, corregir errores y aprovechar porque en semanas cortas le damos más importancia a la recuperación. El mayor secreto de este equipo es el trabajo, la humildad y el esfuerzo del día a día. La confianza es todo, el trabajo, la humildad. Estamos formando una familia, estamos positivos y creemos en lo que hacemos para conseguir los objetivos", señaló Olivera.



En cuanto al próximo rival, Deportivo Pasto, Emmanuel indicó que "este partido que viene lo tomamos como una final, si logramos la clasificación, nos sirve para seguir aumentando la confianza, no nos relajamos y creemos en conseguir los objetivos. Pasto es un equipo duro, nosotros vamos con la misma mentalidad, la idea de juego y sacar este partido adelante".



Sobre la gestión del grupo y la incidencia de un hombre como Francisco Nájera, quien pasó de directivo a ayudante de campo, Emmanuel explicó que "hay un gran compromiso, la comunicación para no cometer errores. Estamos trabajando mucho con el cuerpo técnico, 'Pacho' (Nájera) nos guía mucho en defensa y eso es muy importante para nosotros. Nos ayuda mucho estudiar a los delanteros, conocemos los movimientos de ellos y buscamos la manera de contrarrestarlo".



En cuanto a esa rotación, donde en algunos juegos podría ser suplente, el zaguero argentino remarcó que "a nadie le gusta salir del equipo, hay una gran calidad, todos estamos en el mismo barco y si me reemplaza algún compañero, estaré apoyando desde el banco. Estamos muy comprometidos y al que le toque, siempre dará lo mejor".



Volviendo al comienzo del año, cuando se dio su llegada a Nacional, Olivera expresó que "cuando me llegó la noticia que Nacional estaba interesado en mí, no dudé en venir. Me impresionaba esa Libertadores que ganó y cuando llegué al club me encontré con un gran grupo y estoy muy feliz de estar acá".



Finalmente, habló sobre ese amor que le transmiten los hinchas y cómo sigue esforzándose en cada entrenamiento. "El cariño que me brinda la gente me pone muy contento. Es difícil demostrar siendo extranjero, en cada juego salgo a matarme por este equipo, busco la gloria. Trato de hacer lo mejor posible, corregir errores y enfocarme en mejorar cada día. No hay que relajarse, soy un jugador muy autocrítico y hay que seguir por este camino que voy bien".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8