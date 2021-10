‘Sé que me quiere ver jugar, eso es una motivación‘: Ruyery Blanco

Atlético Nacional tiene en mente el clásico antioqueño del próximo sábado contra Deportivo Independiente Medellín, por la fecha 14 en la Liga II-2021. Ruyery Blanco es uno de los delanteros con proyección en el equipo y con la ausencia por lesión de Jonatan Álvez, el samario es paciente y si tiene la oportunidad de jugar, querrá aprovecharla. “En los entrenamientos y en los partidos, trato de dar lo mejor. Sé que la gente me quiere ver jugar y eso es una motivación muy grande, pero soy consciente que hay tiempo para todo y el cuerpo técnico está evaluando cuándo pueda estar convocado y poder jugar, cuando tenga esa oportunidad, espero aprovecharla, quiero demostrarle al público que me espera, lo que puedo aportar en el equipo”, señaló.

Además, “he mejorado mucho en la parte física, con el centro de alto rendimiento, cualquier jugador puede mejorar su contextura física. He venido mejorando y conseguido varios resultados positivos. En cuanto al partido, si tengo la oportunidad de jugar o estar convocado, aprovechar la oportunidad, es un privilegio jugar un clásico, tener tranquilidad y aportarle al equipo buen juego y goles. El equipo tiene una idea de juego que sostiene bien la pelota, juega de lado a lado, moviendo a los rivales para conseguir espacios en ataque. Eso me viene muy bien a mi estilo de juego que me gusta salir a pivotear, arrastrar marcas para los extremos, jugar entre líneas para tener control de cara al arco. Estamos pasando un buen momento y esperamos que todo nos salga como queremos”.



En cuanto al concepto del cuerpo técnico, Ruyery indicó que “el profesor (Alejandro Restrepo) le da mucha confianza al jugador, sabe como me gusta la manera de jugar, esa es la motivación que uno quiere para interpretar lo que venía haciendo en mi club anterior (Unión Magdalena) y creo que si se da la oportunidad de sumar minutos es porque el profesor le tiene la confianza para hacer grandes cosas. En este club hay un gran crecimiento, vengo a aprenderle a delanteros como Jefferson (Duque), Jonatan (Álvez), muestran un gran ejemplo para sumarle a mi juego. Son jugadores que se mueven, que saben ubicarse en el área, como joven es muy bueno aprenderles las cosas buenas a los compañeros, nos entendemos bien con todos porque esto es una familia y queremos que el juego fluya”.



En cuanto a quién es el que más le habla del grupo, Blanco comentó que “el que más me da concejos es (Andrés Andrade) el ‘Rifle’, me dice que esté tranquilo, que contamos con delanteros referentes, todos estamos haciendo las cosas bien, eso me hace exigirme mucho más. En los entrenamientos, el cuerpo técnico me emplea de extremo, de centro delantero, conozco esas posiciones y estoy disponible para estar ahí y aportarle al equipo. Tomás (Ángel) y yo tomamos este semestre como un aprendizaje, somos los delanteros del futuro, hay que tener paciencia, acatar de la mejor manera y tomar atención en lo que hacen. Me gusta salir a jugar como (Jonatan) Álvez y marcar como (Jefferson) Duque. Son goleadores, figuras en muchos clubes y cuando me toque, aprovechar las oportunidades que tenga”.



Finalmente, habló sobre el color del clásico y el deseo de su abuelita, una hincha fanática de Nacional en verlo triunfar vestido de verde. “El clásico es un partido diferente, un partido muy importante para nuestra hinchada. Queremos ganar para seguir sumando y consolidarnos en las tablas. Me exijo mucho, estamos motivados, alegres, venimos consolidando una idea de juego y seguramente será un gran partido. Los clásicos dan mucho color por parte de las barras, siempre me ha gustado este ambiente. Seguramente este será un gran partido, los hinchas nos alentarán todo el tiempo y nos darán su buena energía para hacer las cosas bien. Sobre mi abuelita está en Medellín, toda mi familia alegre, con ganas de verme jugar. Ojalá pueda jugar y anotar en el clásico, para darle una alegría a mi abuelita, mi familia y la hinchada verdolaga”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8