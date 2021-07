Mensaje de Nacional tras negativa de Dimayor para registrar jugadores

Siguen los problemas en Atlético Nacional con el tema Fernando Uribe y la negativa de la Dimayor en inscribir a sus nuevos jugadores para afrontar la Liga, en la que empezará el domingo contra Envigado como visitante, negándoles la petición realizada para aplazar este encuentro hasta que no tuviera a toda su plantilla disponible.



Mediante un comunicado emitido en la tarde de este martes, el club antioqueño remarcó que tanto Dimayor como la Federación Colombiana de Fútbol le negaron el registro de jugadores, para forzar el pago que ellos consideran irregular a Cortuluá por cinco millones de dólares.

“El pasado lunes 12 de julio, la Dimayor impidió la inscripción de los jugadores contratados por Atlético Nacional para el torneo rentado colombiano. Se trata de una medida manifiestamente irregular, porque la decisión busca obligar al equipo antioqueño a cancelar a Cortuluá la suma de USD$5 millones. Esta situación viola el debido proceso de Atlético Nacional y el derecho al trabajo y a la dignidad humana de los jugadores, Dorlan Pabón, Andrés Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Rugery Blanco y Nelson Daniel Palacio, quienes fueron contratados por el equipo para esta temporada”, indicó el club en su carta publicada.



El equipo verde precisó que “como ha sido manifestado en múltiples oportunidades, Atlético Nacional le pagó a Cortuluá en marzo de 2020 la indemnización que definió el TAS, en su calidad de máximo órgano jurisdiccional en materia deportiva. En consecuencia, la sanción de inhabilidad para inscribir jugadores generada por la Federación Colombiana de Fútbol venció el 12 de marzo de 2021”.



Además, “Atlético Nacional y Cortuluá pactaron que, si el jugador Fernando Uribe se negociaba, cada uno de ellos tendría derecho al 50% de los derechos deportivos correspondientes. Atlético Nacional argumenta que el jugador nunca fue vendido a Millonarios y, por consiguiente, jamás se causó la suma de USD$5 millones a favor de Cortuluá. Sin embargo, Cortuluá decidió desconocer la justicia deportiva y llevar este caso a la justicia ordinaria a través del Tribunal Federal Suizo, quien dispuso recientemente que el TAS no tenía competencia, anulando el laudo sin pronunciarse sobre el fondo del asunto”.



Sobre lo anterior, el equipo antioqueño explicó que no está inhabilitado para inscribir jugadores, “no solo porque la decisión tomada por la última instancia deportiva (TAS) fue pagada en su momento por Atlético Nacional, sino también porque no existe ninguna decisión por parte de la justicia ordinaria condenando a Atlético Nacional. Por consiguiente, la decisión de la Dimayor de impedir el registro de jugadores a Atlético Nacional no tiene ninguna validez y constituye una arbitrariedad, que pone en grave riesgo la institucionalidad del fútbol profesional colombiano”.



Finalmente, Nacional exigió por este comunicado, que la Dimayor proceda con la inscripción inmediata de los jugadores fichados y “cese la arbitrariedad que afecta no sólo al equipo, sino también a los jugadores”, añadió.



Sobre esta situación, el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, declaró que “nadie obligará al equipo verdolaga a pagar un dinero que no debe y que los hinchas de Atlético Nacional pueden tener la certeza de que serán los jueces de la República quienes definan la situación, antes de que se obligue al equipo antioqueño a reconocer un dinero que pone en serias dificultades su situación financiera”.



El tema sigue y lo cierto es que Dimayor ya programó el primer partido de Atlético Nacional, para el domingo 18 de julio a las 3:30 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur de Envigado contra el equipo naranja. Adicionalmente, este miércoles 14 de julio, a las 11:30 de la mañana, el presidente Emilio Gutiérrez hará una rueda de prensa virtual aclarando el tema.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8